UNREAL LIFE : une magnifique aventure en pixel art sur iOS

Début décembre, le jeu d'aventure en pixel art Unreal Life des studios hako life et room6 a été annoncé pour les plateformes mobiles. À l'époque, les joueurs PC et Nintendo Switch étaient les seuls à en profiter depuis 2018. Heureusement, Unreal Life, le célèbre jeu indépendant ayant reçu des distinctions telles que le « New Faces Award » du Japan Media Arts Festival, est enfin disponible sur iPhone et iPad ! La version Android arrivera bientôt.

UNREAL LIFE prend vie sur iOS

Il s'agit de l'un des premiers titres du label de jeux indépendants « Yokaze », qui propose des jeux capables de vous plonger dans leur univers grâce à leur atmosphère et à leurs expériences émotionnelles.



Dans Unreal Life, vous incarnez une jeune fille qui a perdu la mémoire mais qui ne se souvient que d'un nom : "Miss Sakura". Vous essayez de retrouver Mlle Sakura à l'aide d'un feu de signalisation et vous avez la capacité de lire les souvenirs des objets que vous touchez. Ensuite, afin de résoudre les énigmes, il vous faut comparer les souvenirs au présent. Si ce n’est pas clair, regardez la bande-annonce vidéo qui permet de mieux comprendre et de surtout apprécier les animations et les graphismes d'Unreal Life sur mobile :

Unreal Life a toujours été salué par les joueurs sur les plateformes par lesquelles il est passé, et vous pouvez maintenant y jouer sur iOS pour 6,99 €. Unreal Life est disponible au prix de 22,99 $ sur Nintendo Switch et de 19,99 $ sur Steam pour ceux que cela intéresse, soit trois à quatre fois plus cher que sur l’App Store.

Télécharger UNREAL LIFE à 6,99 €