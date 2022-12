Rocco's Island: Pocket Edition est une magnifique aventure atmosphérique sur iOS

Le studio Cogoo a officiellement annoncé la sortie prochaine de Rocco's Island : Ring to End the Pain, un jeu d'aventure atmosphérique qui débarque sur l'App Store en précommande et qui sera ouvert aux joueurs le 3 janvier. Ce titre narratif magnifiquement réalisé nous propose de suivre la quête d'un adolescent pour sauver une île enchantée de la destruction.

Rocco's Island: Pocket Edition débarque sur mobile

Dans Rocco's Island, les joueurs se glissent dans la peau d'Evelyn qui, accompagnée de la mystérieuse Eva, doit sauver une île entière, forte de 30 millénaires d'histoire, et découvrir des secrets sur son propre passé en cours de route. Le titre propose des énigmes stimulantes ainsi qu'une galerie de personnages hauts en couleur qu'Evelyn rencontrera tout au long de son périple au royaume des Quatre éléments.

Côté gameplay, il s'agit d'un savant mélange de match 3 et de mécanismes d'ombre, ce qui rend le jeu de Cogoo accessible à tous, mais loin d'être facile.

Par votre faute, la fin du monde est en marche ! Lorsqu'une adolescente commet une erreur involontaire, elle se retrouve sur une île mystérieuse peuplée de personnages surprenants, contrainte de réparer ses actes dans une course contre la montre qui pourrait à tout jamais changer le cours de l'histoire. Discutez avec les habitants de l'île, mais prudence... Vous vous réveillez sur une île étrange, à la fois effrayante et fantastique, et vous vous apercevez que la vie de tous ses habitants est désormais entre vos mains. Pour sauver ces autochtones au tempérament et à l'apparence hétéroclites, votre seul espoir est de lier connaissance avec eux. Mais prudence, certains sont sournois... Révélez les secrets d'autrefois pour mieux comprendre le présent !

Rocco's Island est un périple introspectif et rétrospectif pour mieux réfléchir sur le présent. Tout ce que vous apprendrez renforcera la complexité et la portée de votre voyage. Pour profiter au mieux de Rocco's Island, les développeurs conseillent de jouer avec une souris et un bon casque audio. En effet, le jeu propose une bande-son originale composée de 17 chansons parfois inoubliables.

Le support multilingue est disponible en français, anglais, italien, allemand, espagnol, portugais, russe, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.



Si vous avez envie de découvrir ce jeu fascinant, vous pourrez bientôt télécharger Rocco's Island sur l'App Store dès son lancement le 3 janvier. Il s'agit d'un jeu free-to-play avec un achat in-app pour débloquer la totalité de l'histoire.



Un titre qui devrait finir dans notre top des jeux mobiles de 2022.



PS : Rocco's Island n'est pas prévu pour Android, en tout cas pour le moment.

Télécharger le jeu Rocco's Island: Pocket Edition