Postmates : Racheté par Uber pour 2,65 milliards de dollars (Bloomberg)

Il y a 5 heures

Julien Russo

La livraison de repas est devenue une activité très importante dans le chiffre d'affaires d'Uber. La firme a donc décidé de s'investir davantage dans ce secteur avec le rachat de l'un des acteurs les plus importants aux États-Unis, Postmates.

Une grosse acquisition d'Uber

C'est à la fois un choix stratégique et surtout rempli d'avenir que vient de réaliser Uber. Aujourd'hui, Postmates a déjà la confiance de millions d'Américains et Mexicains et connait de gros pics de fréquentations les week-ends. L'application opère dans 2 940 villes et s'avère être particulièrement rentable !

Grâce à ce rachat, Uber va renforcer son activité dans la livraison de repas, l'entreprise est encore loin de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés puisqu'elle est freinée par DoorDash et GrubHub qui domine le marché aux États-Unis. Uber Eats a toujours réalisé de belles performances, mais n'a jamais vraiment su s'imposer face à ces deux géants de la livraison.

Avec l'acquisition de Postmates, Uber pourrait prendre la tête dans plusieurs villes américaines (dont Los Angeles et dans le sud-ouest des États-Unis) où Postmates est très populaire.

D'après Bloomberg qui révèle l'information (toujours pas officialisé, mais qui devrait l'être dans la journée), c'est le français Pierre-Dimitri Gore-Coty qui prendra la tête d'Uber Eats et de Postmates. Il faut dire que la direction d'Uber a une confiance totale en ses décisions.

Postmates, un pionnier dans la livraison

Si en France ce nom ne nous dit pas grand-chose, aux États-Unis c'est Postmates qui a lancé le concept de la livraison de repas à domicile via une application sur smartphone !

Créée en 2011 à San Francisco, l'application se fait vite une place sur le marché, mais malheureusement elle se fait doubler dès que les premiers concurrents débarquent.



Ce rachat qui bouleverse le marché de la livraison de repas aux États-Unis intervient après une première acquisition qui a fait beaucoup parler, celle de Grubhub par le géant Takeaway.com (Just Eat).

Les livreurs inquiets

Uber Eats devient progressivement un poids lourd dans les livraisons de repas. C'est quelque chose qui inquiète les livreurs qui travaillent en autoentrepreneur. Selon Wilfried Chan qui livre à la fois pour Uber Eats et Postmates, c'est une mauvaise chose :

En tant que coursier à temps partiel qui travaille à la fois pour Postmates et Uber Eats, c'est une mauvaise nouvelle. Avec des acteurs moins nombreux et plus grands signifient encore moins de leviers des travailleurs contre les capitalistes de plates-formes. Avec la diminution des options, nous serons exploités encore plus sévèrement.

À noter que Postmates est comme Uber Eats, une entreprise avec une trésorerie négative. Pour rappel, Uber a perdu 2,9 milliards de dollars au premier trimestre 2020, la cause principale étant le Covid-19 qui a fortement ralenti les courses, mais aussi les livraisons de repas.

