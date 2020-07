Xbox Games Showcase : le détail des jeux "Series X" le 23 juillet

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

L'évènement des jeux Xbox Series X se nomme Xbox Games Showcase et aura bel et bien lieu le 23 juillet prochain. C'est une conférence très attendue puisque Microsoft va répondre à Sony qui avait récemment fait la démonstration de plusieurs jeux à venir sur PS5 dont Gran Turismo 7, Hitman 3 ou NBA 2K21.



Microsoft va présenter les jeux du line-up de la Xbox Series X

Si les premiers jeux de PlayStation 5 sont connus, ceux de Microsoft avaient déjà passé une tête. Mais les joueurs attendaient bien plus et la firme l'a bien compris en organisant la Xbox Games Showcase dans moins de trois semaines, le 23 juillet à 18h. On devrait y découvrir le line-up de la console next-gen avec des vidéos de gameplay de ses titres majeurs comme Halo Infinite, Fable, Hellblade 2, Gears of Wars, Psychonauts 2 ou encore Forza.



Si les jeux de la marque américaine devraient retrouver les classiques en version 2020, ils s'attendent aussi à quelques surprises comme Perfect Dark ou Banjo-Kazooie.



Mais plus que les jeux, Microsoft doit lever le voile sur la nouvelle interface de la Series X et probablement quelques détails supplémentaires sur la console elle-même comme le prix et les versions attendues. On le rappelle, Microsoft pourrait lancer une console next-gen à bas prix, certains parlant de moins de 200€ !



Suite à cette conférence, on guettera évidemment la réaction de Sony qui ne devrait pas s'en laisser compter.



Source