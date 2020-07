Apple Music : Les paroles en temps réel sont disponibles sur les TV Samsung

Il y a 3 heures

Julien Russo

Malgré des relations parfois compliquées, Apple s’est ouvert à Samsung en permettant de proposer l’application Apple Music à ses utilisateurs. Chacun y trouve son compte, Apple obtient une visibilité supplémentaire et donc de potentiels nouveaux abonnés et Samsung possède un argument supplémentaire pour la vente de ses téléviseurs.

Les paroles sont disponibles sur les TV connectées Samsung

Sur iPhone comme sur Mac, Apple propose les paroles en temps réel sur de nombreux morceaux disponibles sur Apple Music. Cela permet aux abonnés de la plateforme de streaming de s’improviser un petit karaoké, d’après de multiples retours, vous êtes beaucoup à apprécier cette fonctionnalité !

La firme de Cupertino a une équipe de développeurs pour améliorer en permanence ses services, celle-ci consacre son temps aux OS d’Apple, mais aussi aux OS des entreprises concurrentes, puisque les applications du type Apple Music ou encore Apple TV sont disponibles sur des appareils qui ne sont pas vendus par Apple. Dans le cas des téléviseurs Samsung, l’application Apple Music est disponible sur l’App Store de Samsung Smart TV depuis plusieurs mois sur certains modèles de téléviseurs (ceux à partir de 2018 jusqu’à 2020).



Le site Macerkopf a justement remarqué que l’application avait été mise à jour... avec l’intégration des paroles synchronisées à la musique.

Le média explique :

Samsung a annoncé aujourd'hui qu'Apple Music sur les téléviseurs intelligents Samsung inclura et affichera désormais des millions de textes synchronisés en temps réel. Les paroles synchrones d'Apple Music sont disponibles pour les modèles Samsung Smart TV de 2018 à 2020, ce qui facilite pour les utilisateurs et plus amusant que jamais le chant ou le rap de leurs chansons préférées - ou la découverte des paroles des derniers succès. Les textes synchronisés dans le temps sur Apple Music sont transparents et intuitifs sur les téléviseurs intelligents Samsung. Les utilisateurs peuvent simplement faire défiler une chanson en faisant défiler les paroles, en sautant sur un verset spécifique ou en sautant directement sur le refrain. Dès qu'un utilisateur commence à jouer une chanson avec des paroles synchronisées dans le temps, chaque couplet est automatiquement affiché à l'écran avec la musique afin que les utilisateurs puissent le suivre pendant qu'ils écoutent.



L’intégration de la fonctionnalité est identique à ce qu’on connaît déjà sur iOS, iPadOS et macOS !

L'évolution des paroles est exactement synchronisée avec les musiques et celles-ci n’occupent pas tout l’écran.

Les lyrics en temps réels sont un atout majeur que possède Apple Music par rapport à son plus gros concurrent Spotify. La firme de Cupertino a acquis une avance considérable dans ce domaine !

Cela est dû à des accords avec plusieurs fournisseurs et le rachat de Shazam.