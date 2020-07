Le HomePod peut définir le service musical par défaut avec iOS 14

Hier à 21:12

Medhi Naitmazi

1

Alors qu’iOS 14 permettra aux utilisateurs de remplacer Safari et Mail par d'autres applications tierces par défaut, la mise à jour bêta 2 d’iOS 14 comprend également une nouvelle option pour modifier les services par défaut sur le HomePod.

Le HomePod est plus libre de ses mouvements

Les utilisateurs de HomePod peuvent déjà utiliser des services comme Spotify, mais ils ne sont pas intégrés au système comme Apple Music. Par exemple, si vous souhaitez demander à Siri de jouer une chanson sur Spotify, vous devez spécifier l'application à chaque fois.



Avec iOS 14 et la prochaine version du logiciel HomePod, les utilisateurs peuvent définir quelles applications seront utilisées pour chaque catégorie de services. Cela inclut la musique, les podcasts et les livres audio.



L'option «Services par défaut» est disponible dans l'application Maison et permet également de définir différents services par défaut pour chaque profil utilisateur. Cela signifie que deux utilisateurs ou plus peuvent interagir avec le même HomePod avec différentes applications musicales basées sur la fonction multi-utilisateur.



Cependant, puisque cette option dépend des développeurs qui mettent à jour leurs applications, il n'y a aucun moyen de choisir un service par défaut différent avec iOS 14 bêta. Les utilisateurs devront attendre cet automne pour que cette nouveauté fonctionne comme prévu.



Voici l’option publiée par un développeur sur Twitter :