Irlande : Lancement de l’app COVID Tracker avec l’API d’Apple et Google

Certains pays ont fait le choix de développer eux-mêmes l’API et d’autres ont choisi celle d’Apple et de Google. Dans le cas de l’Irlande, la meilleure solution était celle des deux géants californiens. Le pays vient de lancer son application dédiée au traçage des cas de COVID-19.

Au tour de l’Irlande de suivre l'évolution du coronavirus

Si en France nous avons été assez rapides à proposer StopCovid, à l’étranger c’est un peu plus lent. Pour plusieurs raisons, à commencer le développement de l’application qui ne se fait pas en quelques jours et les autorisations administratives de chaque pays (parce qu’il s’agit quand même d'un système de tracking qui va savoir qui vous avez croisé).

Pour l’Irlande, le choix du nom de l’application a été simple, puisque celle-ci s’appelle « COVID Tracker ». Elle a exactement le même fonctionnement que les applications des autres pays, elle va suivre les personnes avec qui vous avez été en contact et les avertir si vous êtes infecté. L’application va également vous proposer un suivi en cas de symptômes et vous informer des dernières statistiques de l’évolution du Covid-19 en Irlande.

L’application a été mise en ligne par le Health Service Executive et voici comment elle est présentée :

Le suivi des contacts identifie les personnes qui étaient en contact étroit avec une personne atteinte de coronavirus. Par exemple, les membres de la famille, les amis, les collègues ou les autres voyageurs. L'application vous aidera à retrouver les contacts en: Réduisant le temps nécessaire pour vous alerter si vous êtes un contact proche

Notification à des contacts étroits qui auraient pu être oubliés

Nous permettant de contacter des personnes qui ne se connaissent pas L'application utilise la technologie Bluetooth et des identifiants anonymes pour se connecter: Tous les téléphones avec lesquels vous êtes en contact ont également installé l'application

Les distances entre votre téléphone et les autres téléphones qui utilisent l'application

La durée de votre téléphone à proximité d'autres téléphones qui utilisent l'application

On vous avait parlé il y a quelques semaines que chaque pays choisissait la distance et la durée avec une autre personne pour déclencher une notification en cas d’infection.

Pour l’Irlande, si vous avez été à moins de 2 mètres pendant 15 minutes d’une personne qui se déclare infecté au Covid-19, vous recevrez une notification. Dans le cas contraire, l’application ne considère pas que vous avez été exposé au virus.



Au niveau de la confidentialité de l’application, comme s’y étaient engagés Apple et Google, il n’y a aucun traçage via géolocalisation et la collecte des données sera la plus minimale possible.



