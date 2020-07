L'Australie referme les Apple Store autour de Melbourne (COVID)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Alors que l'Australie faisait partie des premiers pays à rouvrir ses Apple Store début mai suite au feu vert de l'Apple Park, elle va faire machine arrière à partir de demain. Au total, ce ne sont pas moins de 5 magasins Apple qui vont baisser le rideau autour de Melbourne.

Les Apple Store sont de nouveau fermés autour de Melbourne

Apple ferme tous ses magasins dans la grande région de Melbourne en Australie alors que des parties de l'État de Victoria se préparent à appliquer de nouvelles mesures de confinement. L'Australie a signalé un nombre croissant d'infections au COVID-19 au cours des dernières semaines et impose de nouveau des restrictions aux voyageurs et aux entreprises à titre préventif.



L'Apple Store de Highpoint, dans la banlieue de Melbourne à Maribyrnong, a été le premier magasin du pays à fermer le 2 juillet, alors que la situation sanitaire commençait à se détériorer. À compter de demain 9 juillet, les autres points de vente d'Apple à Victoria - Chadstone, Southland, Doncaster et Fountain Gate - fermeront également. Depuis la fermeture d'Highpoint, les quatre magasins proposent un service d'assistance Genius uniquement pour la récupération d'appareils et les rendez-vous.



Le verrouillage de Melbourne devrait durer au moins six semaines. Tous les déplacements à l'extérieur du domicile seront interdits à l'exception des services essentiels comme l’alimentation et les soins de santé. L'ordonnance entre en vigueur à partir de 23 h 59 le 8 juillet. Encore un coup dur, d'autant qu'Apple compte 22 magasins en Australie, ce qui fait quasiment un quart de fermé pendant l'été.



En dehors de l'Australie, Apple a fermé 80 magasins américains dans certains des États les plus touchés par le COVID-19. Apple a également fermé un magasin en Angleterre à Highcross cette semaine.



Si vous devez visiter un Apple Store pendant la pandémie, voici ce qu'a demandé la firme à ses employés en boutique pendant la pandémie :

Privilégier le service et le support

Encourager les ventes en ligne pour ceux qui sont intéressés pour acquérir un nouveau produit

Les clients sans rendez-vous peuvent patienter plus longtemps

Contrôler le nombre de personnes à l'intérieur, faire patienter ceux qui veulent entrer à l'extérieur

Faire maintenir une distance obligatoire entre les clients

Les masques doivent être portés à l'intérieur de l'Apple Store

Contrôle de température requis

Les écrans des appareils de tests doivent être nettoyés plusieurs fois dans la journée

N'organiser aucun atelier Today at Apple

La situation semble loin d'être stabilisée, des foyers ayant été repérés partout dans le monde. Les spécialistes parlent d'une seconde vague imminente...