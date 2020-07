Motorola présente le Moto G 5G à 349€

Alors que les questions autour de la 5G sont en cours d'élucidation en France, notamment autour d'un éventuel bannissement des accessoires de Huawei, pointé du doigt pour de l'espionnage industriel, les constructeurs continuent de présenter des smartphones compatibles avec la norme.



C'est le cas récent de Motorola qui vient d'annoncer officiellement son nouveau Moto G 5G dont le gros argument n'est autre que son prix.



Dans sa version de base, le téléphone ne coûte que 349€ avec des composants intéressants.

Moto G 5G : un smartphone 5G à 349€

Avec un écran de 6,7 pouces possédant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Snapdragon 765, un module photo composé de 4 capteurs (dont le principal affiche 48 MP) et une compatibilité avec la 5G, le Moto G 5G possède quelques arguments.



Il embarque aussi une batterie de 5000 mAh, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage tandis que pour 50 euros en plus, on bénéficie de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.



Comme dit plus haut, son gros plus concerne son prix étant donné qu'il faudra débourser 349€ pour se l'offrir. Du côté de la date de sortie, le smartphone devrait voir le jour avant la fin de l'année en Europe.