Apple aurait des MacBook Pro 14 et 16 Mini-LED pour 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

On parle depuis pas mal de temps de l'arrivée des écrans Mini-LED au sein des produits de la Pomme, sans avoir réellement eu le droit à des fuites.



Pourtant, ces derniers reviennent sur le devant de la scène avec une nouvelle publication de la part du cabinet d'analyse TrendForce.



Ces derniers rejoignent Ming-Chi Kuo, célèbre analyste de TF Securities, pour affirmer qu'Apple lancera des MacBook Pro équipés de la technologie.

Des iPad et des MacBook Pro avec écran Mini-LED en 2021

Car oui, Ming-Chi Kuo estimait déjà à l'époque qu'Apple lancerait des premiers produits avec écrans Mini-LED entre la fin 2020 et le début 2021.



Il estimait alors qu'on aurait notamment le droit à des iPad, mais également des MacBook Pro haut de gamme. Aujourd'hui, le cabinet d'analyse TrendForce vient corroborer les dires de l'homme de TF Securities.



Epistar devrait être le partenaire de la Pomme pour la production de ces écrans, Apple optant plutôt pour des fournisseurs taïwanais pour des raisons techniques.



Bien que TrendForce reste silencieux sur le reste des composants des futurs ordinateurs, on imagine qu'Apple en profitera pour faire coïncider avec l'arrivée de ses nouveaux processeurs ARM.



Espérons des nouvelles très rapidement, on imagine qu'une telle machine peut faire du bruit sur le marché !



