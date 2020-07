Apple publie les nouveautés d'iOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14 en français

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

4

Certains d'entre vous n'ont peut-être pas suivi le keynote du WWDC du mois dernier, ou simplement pas compris certaines nouveautés que promet les nouvelles versions d'iOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14.



Bonne nouvelle ! Apple pense à vous, et vient de publier plusieurs pages sur son site web officiel dans lesquelles la Pomme détaille les fonctionnalités et ajouts dont on aura le droit en automne.



Le gros plus, c'est que tout est en français et que ces nouvelles pages vous permettront d'en savoir un peu plus sur les systèmes d'exploitation.

Apple détaille iOS 14 en français sur son site web

Alors oui, s'il ne s'agit pas du site web officiel français, mais bel et bien du canadien, le résultat est le même : Apple vient de traduire sa page détaillant les nouveautés d'iOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14, qui sortiront en automne prochain.

iOS 14 porte un regard neuf sur vos tâches de tous les jours et rend tout plus facile que jamais. Des fonctionnalités inédites vous donnent accès à ce dont vous avez besoin dans l’instant. Et les apps que vous utilisez souvent deviennent encore plus intelligentes, personnelles et confidentielles.

Pour ceux qui ça intéresse, c'est par ici :

Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur les nouveautés d'iOS 14, nous avons publié un article avec plus de 200 nouveautés sur iPhone et un autre avec les 100 nouveautés sur Mac.