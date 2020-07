iOS 14 Bêta : Nous vous avons demandé votre avis

Julien Russo

C'est hier soir qu'Apple a dévoilé la première bêta publique d'iOS 14 et d’iPadOS 14. Avec son lot de nouveautés attractives, vous avez déjà été nombreux à télécharger la bêta de ce futur OS qui sera disponible pour l'iPhone et l'iPad dès la rentrée. Si de notre côté nous la testons depuis le 22 juin et la bêta 1, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de savoir ce que vous en avez pensé après 24 heures d'utilisation.

iOS 14 ? Votre avis !

Si vous faites partie de ceux qui hésitent encore à installer la bêta publique d'iOS 14 pour plusieurs raisons comme les lenteurs, les crashs des applications, l'autonomie qui fond comme neige au soleil... Vous allez pouvoir avoir des retours d'utilisateurs qui ont osé sauter le pas. Heureux ou déçus, nous vous avons demandé votre avis via la page Facebook d'iPhoneSoft et notre page partenaire Apple News France. Voici vos avis...

Mike O. via la page iPhoneSoft



Nous avons là un utilisateur globalement satisfait d'avoir téléchargé la bêta d'iOS 14. Nous retrouvons dans son commentaire plusieurs choses positives, même si tout n'est pas parfait.



Voici son avis :

Hello iPhoneSoft !

Alors moi j’ai rencontré quelques lenteurs au niveau de plusieurs applications qui ne semblent pas très optimisées pour iOS 14 ! Mais globalement la bêta m’impressionne par sa fluidité.

J’adore les nouveautés d’iOS 14, j’ai l’impression d’avoir un nouvel iPhone alors que c’est le même !

Sur mon iPhone 8, mon autonomie a pris un sacré coup sur la bêta j’ai installé la mise à jour hier soir (puis chargé toute la nuit) et ce midi vers 13h30 j’avais plus de batterie (avec une utilisation raisonnable).

En ce qui concerne les widgets, c’est pour moi une révolution ! C’est clairement ce qui manquait à iOS depuis toujours. La seule déception est le choix très limité, mais c’est normal il faut que les développeurs aient le temps de travailler

La fonctionnalité que je préfère c’est les widgets, mais aussi le PIP qui est génial.

Merci de votre indication pour installer la bêta (dans votre article d’hier soir)

Yoshi Z. via la page Apple News France :



Yoshi semble avoir pris ses marques assez rapidement sur iOS 14. Comme lui, nous avons aussi remarqué l'aspect agréable de ne plus avoir besoin d'interrompre son épisode sur Netflix pour jeter un coup d'oeil sur ses messages ou envoyer un mail de dernière minute.

Alors! Depuis là première beta ios14

Assez stables, aucun redémarrage imprévue, juste quelques application qui ont crash une ou deux fois.

Les widgets un bon gadget pratique surtout ceux de la batterie.

La grosse nouveauté est le picture in picture pour netflix par exemple, stable et super pratique

Sinon l’autonomie a pris un gros coup oui.

Julien L via la page Apple News France :



Quand on regarde le commentaire de Julien on aperçoit rapidement qu'il y a du bon et du moins bon dans cette première bêta publique. Bien sûr, il est normal d'avoir des petits bugs sur les premières mises à jour. Cela va se régler par la suite, il faut surtout beaucoup de patience !

Test sur iPhone X 64Gb :

- Bug suite à l’installation d’applications elles ne s’affichent pas sur l’écran des applis mais uniquement sur l’App Library.

- Aucun souci d’autonomie.

- Bugs de notifications pour les applications, je ne reçois pas toutes les notifs, cela fonctionne et bug de manière aléatoire.

- Pas trop d’utilité pour les widgets à part celui de la batterie et de la météo, j’attend les widgets des applications tierces.

- Ce que je préfère ce sont les appels en bannière, Siri en mode globe en bas d’écran, les favoris pour l’app Message, les tap au dos de l’iPhone pour l’accessibilité.

En résumé, agréablement surpris par cette beta, malgré quelques bugs je la trouve assez stable et vraiment intéressante

Nathalie F. via la page d'iPhoneSoft :



Visiblement Nathalie n'a pas encore la fibre à son domicile ! Non, on plaisante, c'est vrai qu'elle a pris aussi du temps à s'installer chez nous (probablement les serveurs d'Apple qui étaient très sollicités). On rejoint complètement son avis sur la quantité des widgets qui reste pour l'instant décevante, mais c'est normal puisque les développeurs viennent de prendre en main iOS 14 et développer un widget prend du temps. Il faut avoir confiance, les widgets seront nettement plus nombreux en septembre !

Installation longue mais sans bug. Widgets installés mais il n’y a pas ce que je veux comme widgets. Je pense que la liste sera plus longue. Game Center relié à App Store très bien.

Jean-Baptiste P. via la page Apple News France :



L'avis de Jean-Baptiste est particulièrement intéressant puisqu'il aborde les détails qui font le confort de l'utilisation d'iOS 14 au quotidien. Il est vrai que l'application "Maison" est formidable comparé à iOS 13. Ce que nous avons aimé (et que tu as peut-être remarqué Jean-Baptiste) c'est la suggestion des automatisations. Un utilisateur qui n'est pas à l'aise avec cela peut créer de nouvelles automatisations sans prise de tête !

Pour l'autonomie, sur le même iPhone que toi, nous avons trouvé une autonomie en baisse avec la bêta d'iOS 14, après peut-être que nous n'avons pas la même utilisation et les mêmes apps en arrière-plan.

- Les nouveautés sont pas mal. La refonte de l'application Maison (Home) est vraiment appréciable. Le fait de pouvoir cacher certaines pages est top pour les applications rarement utilisées;

- Quelques applications ne sont pas encore stables et se ferment de temps en temps. Quelques lenteurs sur la prise de photo de temps en temps, la photo se fige et ne s'enregistre pas. Et le clavier qui, soit ne s'affiche pas, ou des lenteurs lors de la saisie;

- Pas de différence d'autonomie pour ma part avec un iPhone 11 Pro Max;

- Les widget sont sympa... mais pas sur les pages avec les applications;

- La refonte de HomeKit et les raccourcis en tapotant sur le dos de l'iPhone est un bon ajout.

Mariam B. via la page Apple News France :



Il y a dans la bêta d'iOS 14 de nombreuses nouveautés qui sont très utiles pendant l'utilisation de son iPhone. Les widgets pour jeter un coup d'oeil rapide sur des informations (ce qui évite d'ouvrir l'app), l'indicateur caméra comme sur les Mac, le PIP... Ce sont des fonctions tellement évidentes qui ont pris du temps à venir. Mais heureusement, Apple prend peut-être son temps, mais les développeurs font bien les choses ! Un grand merci pour ton retour détaillé.

J’ai téléchargé la bêta publique hier soir donc voici mon retour :

- Les nouveautés d’IOS 14 sont particulièrement appréciables pour ma part tel que les widgets, PIP, App gallery, l’indicateur lorsque le micro ou la caméra est utilisé, la bannière d’appel, QuickTake désormais disponible pour les iPhones XS, les réglages photos directement depuis l’application, la confidentialité dans les applications concernant la localisation et les photos, l’app musique, la traduction. Ce sont les nouveautés qui m’ont marquées lors de mon utilisation quotidienne.

- la beta est très stable. Pas de perte de batterie à première vue et elle ne fait pas chauffer mon IPhone (XS). Assez fluide car il quelques saccades lors du défilement a certains moments.

- Pour ma part seul le widget météo est présent sur ma page d’accueil. Les autres sont pratiques aussi mais je les laissent sur le côté je n’ai pas envie de les voir en permanence.

- Ma fonctionnalité favorite est l’App Galery je dirais.

Aucun crash et toutes mes applications fonctionnent correctement.

Dans l'ensemble les avis sont positifs, vous êtes beaucoup à parler de crash d'applications. Dites-vous que cela est temporaire, ça va s'améliorer courant d'été. Ce qui est une bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de bugs "graves" comme des redémarrages de l'iPhone, l'écran qui se bloque... La première bêta publique pourrait être bien pire !

Si nous vous avons proposé cet article ce soir, c'est parce que vous avez été nombreux à nous demander par mail et via les messages privés de la page iPhoneSoft si c'était une bonne idée d'installer la bêta d'iOS 14.

Pour ceux qui hésitent encore, cela va vous permettre d'avoir un aperçu si vous prenez la décision d'installer la bêta d'iOS 14.

Si vous êtes intéressé, il suffit de vous rendre sur beta.apple.com et de vous connecter avec votre Apple ID. Il faudra après suivre les instructions pour récupérer votre laissez-passer.

Dès que tout est bon, rendez-vous sur votre iPhone ou iPad, direction "Réglages" puis "Général" et "Mise à jour logicielle". Vous trouverez ici la bêta publique d'iOS 14 qui vous attendra.

Si vous n'êtes toujours pas motivé à l'idée de sauter le pas, vous pouvez toujours patienter encore et attendre les prochaines bêtas qui vont se succéder jusqu'à la GM en septembre. Et pour vous faire une idée, relisez les 200 nouveautés d’iOS 14 !