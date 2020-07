Foxconn investit 1 milliard de dollars en Inde à la demande d'Apple

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

C'est la suite logique des choses, dirons-nous... Ce n'est pas une surprise, Apple cherche à s'éloigner au maximum de la Chine pour la production et l'assemblage des appareils et a déjà commencé son plan de migration.



Les raisons sont principalement économiques, mais également politiques étant donné les liaisons tendues entre les États-Unis et l'Empire Céleste.



Pour continuer ses avancées, la Pomme a fait une demande appuyée à Foxconn pour que ces derniers investissent en Inde.

Foxconn s'étend encore un peu plus en Inde

Dans ses plans, Apple souhaite mettre en avant sa relation avec l'Inde, notamment en promettant l'ouverture d'un premier Apple Store dans le pays dès 2021, mais également en produisant certains appareils sur place.



Le partenaire taïwanais privilégié de la Pomme, Foxconn, a déjà commencé l'assemblage de certains modèles d'iPhone là-bas, mais il semblerait que la société veuille aller encore plus loin.



Sous les conseils d'Apple, qui souhaite déplacer progressivement sa chaîne de production de la Chine vers d'autres pays, le taïwanais aurait investi 1 milliard de dollars dans des installations.



Ces investissements devraient créer plus de 6 000 emplois dans la ville de Sriperumbudur. Mais, l'objectif pour Apple va plus loin : il souhaite prendre une plus grande part du marché en Inde, qui n'est autre que le deuxième plus grand marché de smartphones dans le monde.



À ce jour, la Pomme ne représente que 1% des ventes, notamment à cause de prix trop élevés à cause des taxes à l'importation.



