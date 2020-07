Pourquoi Apple demande à ses sous-traitants d'éviter la Chine ?

Il y a 9 heures

Julien Russo

3

Comme vous avez pu le voir précédemment, Apple fait tout pour éviter la Chine en ce qui concerne la fabrication de ses produits. Présente depuis sa création, la firme de Cupertino avait toujours invité ses partenaires (comme Foxconn) à investir en Chine. Salaire minimum légal très bas, terrain avec des prix plus accessibles qu'ailleurs...

Apple privilégie d'autres pays

Faut-il choisir la Chine à 100% pour l'assemblage de ses produits ? Vous auriez posé cette question 10 ans plus tôt à Apple, la réponse aurait probablement été oui. Aujourd'hui, la firme californienne préfère aller voir ailleurs, mais n'abandonne pas pour autant la Chine.

En effet, plusieurs inconvénients font que dépendre de ce pays n'est peut-être pas une bonne idée sur le long terme.

Avec une production en Inde, Taiwan... La firme de Cupertino devient moins dépendante des autorités chinoises en ce qui concerne les lois fiscales ou encore les taxes ! Il y a aussi la question sanitaire, la Chine est malheureusement souvent sujette à des maladies à fortes contagions. Nous l'avons vu cette année avec le Covid-19 qui est rapidement passée d'épidémie à pandémie. Si Apple n'avait pas eu d'usines dans les pays voisins, c'est la totalité de la production de ses produits qui auraient été mis en pause pendant plusieurs semaines. Une réduction des dégâts qui a permis à l'entreprise de s'en sortir dans ses résultats trimestriels.

Ces dernières années nous avons vu des partenaires d'Apple investir en Inde ou encore en Taiwan. C'est le cas de Foxconn qui s'est récemment étendu en Inde à la demande de l'Apple Park.

L'entreprise a dépensé 1 milliard de dollars et créé plus de 6 000 emplois dans la ville de Sriperumbudur.

Il y a quelques mois, on vous parlait aussi d'un autre investissement de Foxconn (encore) en Inde et au Vietnam.

L'Inde fait les yeux doux à Apple

Il n'y a pas qu'en Chine que la firme de Cupertino a des avantages fiscaux. Les autres gouvernements comme celui de New Delhi savent aussi attirer le géant californien.

Le but ici est de créer des emplois pour réduire le chômage qui est particulièrement élevé en Inde. Ram Nath Kovind s'est fixé un objectif d'ici 2025, celui de faire venir les grandes entreprises pour contrôler le marché mondial de fabrication des smartphones. Le pays espère fabriquer pas moins de 190 milliards de dollars de téléphones dans les cinq prochaines années.

L'Inde est devenue un sérieux concurrent pour la Chine ! Des subventions qui font partie du budget fédéral ont été mises en place pour faire venir les grandes entreprises américaines comme Apple. Visiblement, cela fonctionne !