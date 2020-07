Un nouveau câble Lightning USB-C en nylon pour l'iPhone 12

Si il semble acté qu'Apple ne "donne" pas de chargeur USB dans la boîte de l'iPhone 12 cette année, le câble Lightning sera toujours livré avec le smartphone. Une nouvelle rumeur suggère que l'iPhone 12 et les autres iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max seront accompagnés d'un câble tressé Lightning vers USB-C. un changement notable par rapport au câble de chargement actuel de l'iPhone 11 et inférieur.



Un nouveau câble pour charger l'iPhone 12

Le leaker @L0vetodream, souvent fiable ces derniers temps, a partagé sur Twitter aujourd'hui qu'Apple travaille sur un nouveau câble Lightning. Il a également retweeté des images présumées du nouveau câble, qui est tressé avec un embout USB-C au lieu de l'USB-A conventionnel.



Si les rumeurs sont vraies, cela confirme qu'Apple conservera le connecteur Lightning sur l'iPhone 5G de prochaine génération au lieu de l'USB-C, ce qui n'est pas surprenant. Cela peut également suggérer que le câble Lightning vers USB-C sera livré avec tous les modèles d'iPhone 12, alors que actuellement le modèle iPhone 11 standard est livré avec un câble Lightning vers USB-A.



Le câble tressé résoudrait également l'une des principales plaintes des utilisateurs d'iPhone après toutes ces années, liée à la durabilité des câbles de recharge des smartphones Apple. De nombreux utilisateurs rapportent que les câbles Lightning d'Apple se cassent facilement après quelques mois, ce qui oblige à dépenser à nouveau 20€ pour un câble.

Un câble renforcé en nylon permettrait aussi à Apple de détourner l'attention sur l'absence de chargeur dans la boîte. Après plusieurs rumeurs, la firme avait carrément lancé un sondage auprès d'utilisateurs d'iPhone afin de savoir ce qu'ils faisaient avec les anciens câbles. D'ailleurs, le constructeur pourrait se passer des écouteurs filaires, les EarPods.



Seriez-vous intéressé par un nouveau câble tressé Lightning vers USB-C ? Il faut savoir qu'Amazon en vend déjà à 8,99€...



