iPhone 12 : Un prix plus raisonnable ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

À chaque sortie de nouvel iPhone, la plus grosse crainte reste le tarif. Plus le temps passe et plus les derniers smartphones sont onéreux (en partie à cause des technologies intégrées qui augmentent le coût de fabrication). Un analyste du cabinet Wedbush Securities semble particulièrement optimiste sur les prix des iPhone 12.

Un prix inférieur à 1000$ pour l’iPhone 12 Pro ?

Un écran OLED plus haut de gamme, un modem 5G... L'iPhone 12 a tous les codes pour que le prix final flambe !

Et pourtant... Daniel Ives un analyste de Wedbush Securities voit une baisse de prix sur tous les iPhone 12 (non pro) qui sortiront à la rentrée. D'après lui, les smartphones d'Apple seront moins chers que les concurrents comme le Galaxy S de Samsung par exemple.



La raison ? Apple se préoccuperait des fabricants chinois qui proposent déjà des smartphones avec un modem 5G avec un tarif plus abordable. En effet, la firme s'attend à un "super-cycle" de renouvellement grâce à l'intégration 5G. Les clients qui ont d'anciennes générations d'iPhone vont migrer en masse vers le dernier modèle, mais pour cela, il faut des tarifs qui ne soient pas trop excessifs !

D'après Business Insider :

L'ajout de 5G à un prix abordable pourrait également donner un coup de fouet bien nécessaire à l'activité iPhone d'Apple, qui a faibli ces dernières années car les gens ont mis à niveau leurs téléphones moins fréquemment. Plus important pour les consommateurs, cela pourrait conduire à l'adoption généralisée des téléphones 5G, ce qui pourrait inciter les opérateurs à développer davantage leurs réseaux à travers les États-Unis.

Alors bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à des prix inférieurs sur les iPhone 12 "Pro", mais plutôt sur les iPhone 12 d'entrée de gamme qui pourraient démarrer à 599$. Ce qui a pousser l'analyste a avancé cette théorie est en partie le retrait des accessoires qui devrait faire des économies sur le prix de fabrication.

Cette analyse est à prendre à la légère puisque la majorité des rumeurs ont annoncé jusqu'ici un prix en hausse par rapport à l'iPhone 11 en raison de l'intégration du modem 5G de Qualcomm.

Il n'y a maintenant plus qu'à attendre que la grille tarifaire des iPhone 12 fuite... À moins que l’on se réfère aux prix qu’on avait déjà évoqués !