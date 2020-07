Apple trouve un accord avec un patent troll autour de Plans

Suite à cet accord, la plainte contre Apple a immédiatement été retiré. Visiblement, ce combat pourrait bientôt prendre fin puisque les deux parties auraient trouvé un accord transactionnel le 6 juillet dernier pour sortir de cette situation délicate. On imagine qu'Apple a dû sortir le chèque pour régler les comptes ! On se demande bien comment LBS Innovations a préparer son coup, mais une chose est sûre, ça a bien marché... Source

Quand on est une entreprise à plusieurs milliards de dollars, on attire forcément les convoitises. Il y a quelque chose qui est très courant, ce sont les entreprises "Patent Troll", qui n'ont qu'une mission : prétendre d'une violation de brevet pour récupérer un maximum d'argent par des procédures judiciaires. En général, les tentatives sont vaines, faisant perdre du temps à la cible, mais quand ça passe, c'est le jackpot pour les petits malins. Une nouvelle fois, la Pomme doit y faire face, forçant la firme à passer un accord pour vol de brevets...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.