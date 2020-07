Logitech Folio Touch pour iPad Pro 11 : un clavier deux fois moins cher

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

3

Logitech a dévoilé une nouvelle coque-clavier Folio Touch avec trackpad pour l'iPad Pro 11 pouces. Cela fait suite à la sortie de l'étui Logitech Combo Touch avec trackpad pour l'iPad 7, plus tôt cette année. Et surtout, voilà une sérieuse alternative au Smart Keyboard d’Apple.

Le Logitech Folio Touch est en vente moins cher que le Smart Keyboard

Le Folio Touch se connecte à l'iPad Pro via le Smart Connector de la tablette, comme la version d’Apple. Il y a également une béquille intégrée à l'arrière qui permet au clavier de se plier complètement. L'intégration du Smart Connector signifie qu'il n'est pas nécessaire de charger le Folio Touch, car il tire son énergie de l'iPad Pro lui-même.



Par rapport au clavier d’Apple, le clavier comprend une rangée complète de touches de raccourci pour iPadOS, y compris un accès rapide à l'écran d'accueil, la luminosité de l'écran, les commandes de volume et bien plus encore. De plus, les touches elles-mêmes sont rétro-éclairées. Logitech fait valoir que le Folio Touch présente une conception semblable à un ordinateur portable qui apporte flexibilité et protection avec sa béquille réglable et son clavier pliable :

Le Folio Touch offre aux utilisateurs d'iPad Pro une disposition familière et confortable de clavier d'ordinateur portable avec une flexibilité et une protection incroyables. Avec la béquille réglable et le clavier pliable, les utilisateurs de l'iPad Pro peuvent utiliser l'ordinateur portable comme le clavier et le trackpad pour effectuer leur travail, puis déplacer facilement le clavier lorsqu'ils veulent dessiner, regarder des vidéos ou lire.

iPadOS 13.4 a ajouté une variété de nouvelles optimisations à l'expérience iPad pour les trackpads. Ces fonctionnalités fonctionnent non seulement avec le Magic Keyboard d'Apple pour iPad Pro, mais également avec des accessoires tiers et des pavés tactiles autonomes. Ces optimisations ont logiquement poussé Logitech vers une gamme d'étuis avec clavier et trackpad, bien moins chers que ceux d’Apple. A noter que l’accessoire iPad est assez lourd, 646 grammes. C’est peu ou prou la même chose que le produit de la pomme qui fait 600 grammes en version 11 pouces.

Date et prix

Le Logitech Folio Touch sera disponible ce mois-ci pour 159,99 $ sur le site Web de Logitech et sur l'Apple Store en ligne pour l’iPad Pro 11 2018 et 2020. Pour le moment, il n'y a pas de prix en euros ni de date de sortie précise. De même, Logitech n’annonce pas le Folio Touch pour le grand iPad Pro 12,9 pouces.



Dans tous les cas, cela vaut le coup d’attendre car Apple vend son Smart Keyboard 339€ en version 11 pouces, avec les mêmes caractéristiques mais sans les touches raccourcis proposées par Logitech !