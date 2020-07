Problème d'USB 2.0 : L'anomalie est résolue sur macOS 10.15.6

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3

Dans la précédente version de macOS, il y avait de nombreux utilisateurs qui se plaignaient d'avoir des accessoires en USB 2.0 qui se déconnectaient en permanence. La version logicielle était accusée par les utilisateurs sur le forum Reddit. Visiblement ils avaient raison puisque la dernière version semble avoir tout résolu.

Apple apporte un correctif

Quand Apple sort une nouvelle mise à jour, la firme y apporte les détails des correctifs et nouveautés. Cependant, l'entreprise n'est pas très précise dans la correction des problèmes effectués, en effet dans la note on pouvait lire "correction d’un problème pouvant entraîner la perte de connexion de certaines souris et certains trackpad USB"... En réalité, les développeurs ont apporté une résolution à l'anomalie que rencontraient énormément d'utilisateurs, à savoir des déconnexions intempestives sur les appareils branchés en USB 2.0. Pour certains utilisateurs cela devenait vraiment très gênant puisque c'était une souris, un clavier ou même une webcam qui se déconnectait en pleine utilisation !

D'après les retours de MacOS 10.15.6, cela pouvait arriver plusieurs fois dans la même heure, ce qui était délicat surtout dans une période où le télétravail était indispensable.

Les utilisateurs sur Reddit qui se plaignaient de ne plus pouvoir utiliser leurs accessoires normalement affirment que tout a été résolu. Si vous êtes concerné, rendez-vous dans le menu de la pomme puis "À propos de ce Mac" et "Mise à jour logiciels". Votre Mac redémarrera et vous n'aurez plus l'anomalie des déconnexions avec l'USB 2.0.

Apple aura quand même pris pas mal de temps pour résoudre ce dysfonctionnement, mais tout vient à point à qui sait attendre !