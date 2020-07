Robotics : le nouveau jeu de Zeptolabs se montre sur iOS et Android

Alban Martin

Après Cut The Rope et autre CATS, Zeptolab revient avec un nouveau titre : Robotics. Il s'agit encore une fois d'un jeu de combats comme CATS, mais avec un univers différent.



Regardez la vidéo de gameplay de Robotics :

Robotics : un jeu de combats en approche sur mobile

Comme dans CATS, Zeptolab propose donc des combats de robots en arène où le joueur doit fabriquer son héros et prévoir les réactions de ce dernier à l'avance. Les fans du premier cité s'y retrouveront donc forcément, mais ceux qui ont été déçus par le premier (comme nous), risquent de rester sur leur faim.



Pour attirer plus de joueurs et rendre les matchs plus intéressants, les développeurs anglais ont prévu de réduire l’arène au fur et à mesure du combat. Cela permet d'avoir plus d'action et des parties plus rapides.



Le jeu est prévu pour une sortie le mois prochain, en août. A noter que si vous avez un Android, le jeu est déjà en bêta sur le Play Store.

Voici les infos clés du jeu :

Mécanique hilarante d'apprentissage du robot : en tirant les pièces du robot dans différentes directions, les joueurs créent des mouvements complexes que le robot répète.

Combats basés sur la physique : la façon dont ton robot entre en collision avec d'autres robots et avec l'environnement génère des mouvements fous et rigolos.

Combats en JcJ contre de vrais joueurs : il existe des milliers d'entraîneurs de robots de par le monde. Prouve que tu les domines tous !

Un éventail de composants : corps, bras, jambes et armes pour ton robot qui permettent une infinité de combinaisons et de tactiques.

Compétitions et prix spéciaux : grimpe au classement et reçois de superbes récompenses, impossibles à obtenir autrement.

Maîtres ceinture noire : progresse dans le jeu pour débloquer de nouvelles ceintures de combat pour tes robots. Seuls les plus forts seront reconnus comme des Maîtres ceinture noire !

