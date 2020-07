T2 2020 : Zoom a été l'application la plus téléchargée dans le monde sur l'App Store

Si pour la majorité des entreprises la période de confinement a été chaotique, pour toutes les sociétés qui ont leurs activités essentiellement sur internet, ça a été le jackpot. C'est le cas de Zoom qui est largement passé devant TikTok dans le nombre de téléchargements sur l'App Store.

Zoom explose les statistiques

Chaque trimestre l'histoire se répète, TikTok reste sans cesse le premier dans le classement des applications les plus téléchargées. Cependant, au deuxième trimestre l'application a bien marché, mais une autre application a fait mieux, il s'agit de Zoom. Selon les données du cabinet d'analyse Sensor Tower, rien que sur l'App Store, Zoom aurait été téléchargée 94 millions de fois !

Un bond phénoménal qui s'explique par le télétravail et les nombreux utilisateurs iOS qui ont été invités par leur entreprise à télécharger Zoom pour participer à des réunions en ligne.



La période de confinement a aussi révélé un nouveau visage de l'App Store. Si les applications de divertissements et les jeux ont toujours tendance à dominer, cette fois-ci les choses ont changé.

Durant le T2 2020, c'est la catégorie "Business" qui a rencontré le plus de succès. Suivi par les catégories "Éducation" et "Fitness".

Le cabinet d'analyse explique :

La propagation de COVID-19 a eu un impact dramatique sur le paysage des applications. Les applications Business, Health & Fitness et Éducation ont continué de prospérer au T2 2020, tandis que les applications Voyage, Navigation et Sports ont cherché à se remettre de périodes prolongées de faibles installations […]

Les téléchargements d'applications dans le monde ont atteint un niveau record de 37,8 milliards au 2T20, soit une augmentation de 31,7% d'une année sur l'autre. Les installations de l'App Store ont augmenté de 22,6% pour atteindre 9,1 milliards, tandis que Google Play a enregistré une croissance de 34,9%, atteignant 28,7 milliards.

Il faut quand même prendre en compte que même si les catégories ci-dessus ont particulièrement bien fonctionné, les jeux ont connu une forte croissance de 33% par rapport à l'avant Covid-19.

En effet, avec les établissements scolaires fermés et les week-ends à la maison, vous avez été nombreux à prendre le temps pour découvrir de nouveaux jeux.



Autre détail important, pour la première fois depuis 2014, les États-Unis ont dépassé la Chine en ce qui concerne les téléchargements d'applications. Il y a eu au total 2,2 milliards d'installations en trois mois seulement.

Voici le classement des applications iOS les plus téléchargées dans le monde d’avril à juin 2020 :

Zoom TikTok YouTube Instagram Facebook Google Meet Facebook Messenger WhatsApp Netflix Microsoft Teams





