Apple Glass : des verres correctifs simples à changer

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

3

Décidément, les Apple Glass font beaucoup parler d'elles ces dernières semaines avec des rumeurs autour de la date de sortie, des modèles, mais surtout des fonctionnalités.



Aujourd'hui, ce sont les verres correctifs qui sont mis en avant grâce à un brevet dévoilé par l’United States Patent and Trademark Office, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce.



Selon le papier, ces derniers seraient faciles à installer et à retirer, au grand plaisir des opticiens.

Les verres des Apple Glass faciles à retirer

Si tout se passe bien, Apple se lancera plus profondément dans la réalité augmentée dès 2021 avec la commercialisation d'un casque pour le jeu vidéo.



En allant encore plus loin, l'année 2022 devrait voir la finalisation et la présentation du projet Apple Glass, lunettes intelligentes de la Pomme.



Les spéculations sont nombreuses autour de ce produit mystérieux, mais des brevets permettent de donner des tendances. Le dernier en date concerne les verres des lunettes qui, selon le document datant de juin, embarquera un "système d’affichage avec réglage de la distance de l’image virtuelle et des verres correctifs".



Pour aller encore plus loin, on peut y voir une possibilité de changement de verres grâce à un système d’aimants, facilitant le remplacement.



Source