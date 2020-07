Et si l'Apple Pencil se mettait à détecter la couleur d’un objet réel ?

Il y a 54 min (Màj il y a 53 min)

Corentin Ruffin

Apple n'a pas fini de nous impressionner avec ses produits, et s'il y en a bien un qui est prometteur, c'est l'Apple Pencil qui pourrait être capable d'interagir avec des éléments de la vie réelle.



Un brevet vient d'être publié, autour du stylo à destination des écrans tactiles : dans celui-ci, la Pomme travaillerait à la possibilité de capter les couleurs d'objets nous entourant.



Une véritable aubaine pour les créatifs qui pourraient s'inspirer de ce qui se passe autour.

Apple Pencil : un brevet pour capturer les couleurs d'objets réels

L’United States Patent and Trademark Office, littéralement le Bureau américain des brevets et des marques de commerce, vient de publier un brevet d'Apple.



Dans ce dernier, on peut voir que la Pomme travaille sur une technologie autour du stylet pour l'iPad Pro et qui pourrait bien simplifier la vie d'artistes et professionnels du design.



En effet, le « Computer System With Color Sampling Stylus » permet de détecter la couleur d’un objet réel grâce à la présence de capteurs et photodétecteurs capables de mesurer la lumière.



Un véritable argument qui accentuerait le côté création de la tablette et de son stylet qui, sur le brevet, semble plus fin et plus long.



Source