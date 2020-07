Mario Kart Tour : Arrivée imminente du mode paysage

Mario Kart Tour est l'un des jeux sur l'App Store qui se met le plus à jour. Nouvelle saison, nouveaux personnages... Nintendo met le paquet pour plaire aux joueurs et éviter qu'ils se lassent du titre. La prochaine mise à jour qui sortira demain va apporter une option qu'attendaient depuis très longtemps les plus fidèles du jeu !

Jusqu'ici Mario Kart Tour s'est toujours joué en mode portrait. Les joueurs s'y sont toujours habitués, mais beaucoup préfèrent jouer en mode paysage comme la majorité des autres jeux !

Bonne nouvelle, Nintendo semble avoir écouté sa communauté puisque le jeu va être disponible dès demain en... mode paysage.

La mise à jour est officiellement annoncée au 21 juillet 2020. Elle devrait être disponible dans la matinée pour tous les possesseurs d'iPhone et de smartphone sous Android.

Les avantages du mode paysage sont nombreux, à commencer par la profondeur et l'anticipation du tracé des circuits qui seront complètement différents. Les informations sur l'écran sont aussi plus nombreuses et globalement le gameplay est plus confortable.

Here's a sneak peek at some of the content that's planned for the next #MarioKartTour update. Players will have the option of racing in either the existing portrait mode or the new landscape mode! Landscape mode includes a new control layout, so find your favorite way to play! pic.twitter.com/KchRRfnGtj