Samsung confirme le Galaxy Fold 2 pour le 5 août

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Le nouveau Galaxy Fold 2 sera finalement bel et bien présenté par Samsung dans deux semaines. Alors que certains comme Weinbach annonçaient un report, le concurrent numéro un d’Apple présentera son troisième modèle pliable lors de la conférence Unpacked du 5 août prochain.

Samsung organise son keynote Unpacked habituel début août pour présenter les nouveautés de la rentrée comme le Galaxy Note 20, mais également une nouvelle tablette et surtout les modèles pliables comme le nouveau Fold 2 et le nouveau Z Flip 5G.

Un Galaxy Fold 2 très attendu

Samsung a donc finalement confirmé elle-même la date de présentation de son Galaxy Z Fold 2. Après plusieurs rumeurs contradictoires, c’est le compte Twitter officiel britannique de la marque qui a publié une vidéo intitulée « A new look unfolds » que l’on peut traduire par un nouveau design se déplie. La date qui accompagne ce teaser ne laisse aucun doute : 05.08.2020.



Samsung va dévoiler son nouveau Galaxy Z Fold 2 en même temps que les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Une bonne nouvelle mais qui ne signifie pas que le Fold 2 sera commercialisé dans la foulée. Le sud-coréen pourrait attendre octobre pour le lancer en réalisant de nombreux tests d’ici là afin de s’assurer de la solidité de son smartphone pliant. L’idée est évidemment de ne pas réitérer le couac de l’an passé.

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

Prix et fiche technique du Galaxy Fold 2

Côté tarif, il se murmure que le Fold 2 ne serait pas bradé, et pourrait même être un peu plus cher.



On restera donc autour des 2000 euros. C’est d’ailleurs la stratégie du Z Flip 5G qui conserverait son prix de 1500€.



Pour ce qui est de la fiche technique, le Galaxy Fold 2 devrait arborer un écran de 7,7 pouces compatible 120 Hz et toujours pliable. Au dos, l’écran secondaire de 6,23 pouces serait accompagné d’un triple capteur photo de 108 mégapixels. Samsung aurait d’ailleurs réussi à supprimer l’encoche et aurait troqué le plastique pour du verre au niveau de la protection de l’écran.

Galaxy Buds Live

Enfin, Samsung est également attendu pour dévoiler les Galaxy Buds Live, des écouteurs sans fil dotés d’une réduction de bruit active pour concurrencer les AirPods Pro. Le design serait proche des modèles 2019 du coréen.



Est-ce que les produits et la stratégie de Samsung vous paraît judicieuse ? La firme vise très haut avec ses téléphones pliables.