1 000 véhicules électriques pour la police et la gendarmerie

C'était une question de temps avant que nos institutions se mettent à suivre les dernières tendances : la police et la gendarmerie nationale vont se mettre aux véhicules électriques.



En effet, le sénat a adopté cette nouvelle mesure qui permettra d'agrandir le parc automobile des forces de l'ordre avec 1150 voitures 100% électriques.



De quoi se mettre au vert !

La Gendarmerie française et la police vont se mettre au vert

Le sénat vient donc de voter positivement un nouveau projet de loi ayant pour but de moderniser le parc automobile de la police et la gendarmerie nationale.



En effet, ces derniers se verront offrir 2 300 voitures neuves, dont 1150 voitures seront tout électrique. Une grande première en France !



Bien que la marque ne soit pas précisée, les voitures seront produites dans notre pays, notamment du côté des usines de Flin et de Maubeuge.



Tout porte à croire que les véhicules viendront de chez Renault, actuellement en grande difficulté suite au passage du coronavirus. Cette mise en place électrique permettra l'économie de plus de 2,6 millions d’euros d’essence par an.



Ce n'est pas la seule nouveauté puisque 1 500 nouveaux vélos électriques seront également donnés à la police et à la gendarmerie.



