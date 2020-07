eBay racheté par Leboncoin pour 9,2 milliards de dollars

eBay vient de passer sous pavillon norvégien après son rachat par le groupe qui gère notamment Leboncoin dans de nombreux pays. En effet, le site d'enchères en ligne fondé en 1995 par le français Pierre Omidyar vient d'être acquis pour 9,2 milliards de dollars, soit environ 8 milliards d'euros.



Leboncoin s'offre le géant eBay

Adevinta a annoncé ce mardi le rachat d'Ebay pour un peu moins de 10 milliards de dollars, devenant ainsi le numéro un mondial des annonces en ligne. Si l'accord a été trouvé, la transaction sera effectuée d'ici le premier trimestre 2021.



Le spécialiste norvégien des annonces en ligne à qui l'on doit par exemple Leboncoin en France, Subito en Italie ou encore Avito au Maroc vient de s'offrir les actifs du géant américain eBay pour près de 9,2 milliards de dollars.



Pour prendre le contrôle d'eBay Classified Groups, Adevinta va payer 2,5 milliards de dollars en cash à eBay et distribuer 540 millions d'actions, soit environ 44% du capital. Pour limiter l'emprise du nouveau venu, les droits de vote d'eBay seront plafonnés à 33,3%.



Pour information, Adevinta était une jeune entreprise née l'an dernier suite à la scission avec Schibsted qui restait toutefois actionnaire majoritaire avec 59% du capital. Son influence passe à 33% désormais.

Adevinta est présent dans 15 pays en Europe, en Amérique latine et en Afrique du Nord. Elle est actuellement valorisé à environ 7,4 milliards d'euros, mais effectue la moitié de son chiffre d'affaires en France avec Leboncoin et l'Argus.



Avec l'acquisition d'Ebay, outre les sites populaires Gumtree et Kijiji, Adevinta ingère également des sites comme Mobile.de, Marktplaats, dba, Bilbasen, 2dehands, 2ememain, Vivanuncios, Automobile.it, Motors.co.uk, Autotrader (Australia), Carsguide (Australia) ou encore eBay Kleinanzeigen.



Leboncoin vient de réaliser un gros coup dans un marché de l'occasion en ligne en plein boom.

