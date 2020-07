Access Dot : une app Android qui imite iOS 14 sur la vie privée

Alban Martin

La vie privée est une affaire importante de nos jours et Apple prend souvent les devants. Alors qu’on peut facilement dire que les widgets ou l’App Library d’iOS 14 sont inspirés de l’univers Android, en revanche le système du bonhomme vert vient de récupérer une fonction pratique pour indiquer aux utilisateurs que le micro ou la caméra est en cours d’utilisation avec un point lumineux. Exactement comme sur iOS 14 et iPadOS 14. Il s’agit de l’application Access Dots.

Une fonction inspirée par iOS 14

Sur iOS 14, si vous avez installé la bêta, vous savez qu’un point orange apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque le microphone est activé. Idem pour la caméra avec un point vert, système connu sur Mac depuis des années.



Et bien l’app gratuite Access Dots permet d’avoir la même chose sur un smartphone Android. Si vous voulez changer les couleurs, il faudra passer par un achat intégré sous forme de dons allant de 2,50€ à 27€. Il est alors possible de modifier son emplacement et sa taille pour une personnalisation complète.



Une bonne idée, même si le Play Store affiche à l’avance toutes les permissions requises par les applications avant téléchargement. Un système qu’on va retrouver sur App Store avec la prochaine version majeure.



Access Dot est disponible sur le Play Store.



PS : voilà la fonctionnalité sur un iPhone sous iOS 14 :