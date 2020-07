Les AirPods Pro 2 attendus vers fin 2021

Les futurs AirPods Pro 2 pourraient inclure des capteurs de lumière, qui pourraient être utilisés pour les fonctionnalités de surveillance de la santé. Les fonctions de santé pourraient permettre aux AirPods de surveiller la fréquence cardiaque, le nombre de pas, ainsi que de détecter les mouvements de la tête. Selon les rumeurs, Apple travaillerait également sur une version de troisième génération des ‌AirPods‌ bas de gamme, pour un déploiement prévu au premier semestre 2021. Kuo a parlé des nouveaux AirPods 3 avec un design similaire aux AirPods Pro. Ils seront plus compacts mais sans la réduction de bruit. Source

L'analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui prédit souvent de manière fiable les plans d'Apple, a précédemment déclaré qu'Apple travaillait sur une version de deuxième génération des AirPods Pro qui entrerait en production de masse du quatrième trimestre 2021 pour une mise en vente au premier trimestre 2022. Digitimes pense que ce sera un peu plus tôt.

Apple lancera une version de nouvelle génération d'AirPods Pro au cours du second semestre de l'année prochaine, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui. Selon les sources de DigiTimes, au moins certains des modèles ‌AirPods Pro‌ de nouvelle génération seront assemblés par Inventec Appliances au Vietnam, mais aussi par les fabricants ‌d’AirPods Pro‌ actuels comme Luxshare et GoerTek.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.