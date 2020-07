Facebook Messenger : Sécurisez vos messages avec Face ID ou Touch ID

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Après WhatsApp, c'est au tour de Facebook Messenger de proposer le déverrouillage de l'application grâce à la performante reconnaissance faciale de l'iPhone. Depuis quelques heures, il est possible d'activer manuellement cette nouvelle sécurité qui permettra d'éviter qu'une personne un peu trop curieuse regarde vos messages...

Le déverrouillage via Face ID/Touch ID

C'est une bonne nouvelle pour la vie privée des utilisateurs, Facebook propose désormais le déverrouillage de l'application Messenger via la reconnaissance faciale ou de l'empreinte de l'iPhone. Cette option peut s'avérer particulièrement utile en cas de vol d'un iPhone alors que celui-ci est déverrouillé. Vos messages resteront à l'abri et la personne ne pourra pas envoyer de messages à partir de votre compte Facebook.

Quand vous activez le Face ID ou le Touch ID, vous pouvez sélectionner la fréquence de vérification. Vous avez la possibilité de demander l'authentification dès que vous quittez et que vous revenez plus tard dans Facebook Messenger ou vous pouvez définir un temps après avoir quitté l'application. Celui-ci peut être d'une heure maximum !



Cette nouveauté est disponible sur iPhone, mais aussi sur iPad !

Pour l'activer, c'est simple, il vous suffit d'ouvrir Facebook Messenger puis d'appuyer sur votre photo de profil en forme de rond (en haut à gauche), rendez-vous dans "Confidentialité". Vous trouverez "Verrouillage d'apps", il suffira de l'activer et de sélectionner le délai souhaité.



Dans son communiqué, Facebook explique que le verrouillage via Face ID ou Touch ID s'inscrit dans la volonté du groupe d'apporter un meilleur contrôle sur votre vie privée.

Cependant, les choses ne vont pas s'arrêter là... Puisque d'ici les prochains mois, Facebook va vous proposer une optimisation sur la gestion de votre boite de réception et sur les appels.

Le réseau social explique :

Nous explorons d'autres moyens de protéger votre vie privée et votre sécurité lorsqu'une personne que vous ne connaissez pas vous envoie un message. Nous allons tester une fonctionnalité similaire à ce qui existe sur Instagram et WhatsApp qui brouille les images dans votre dossier de demandes de messages. De cette façon, vous avez le choix d'afficher une image d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas avant de répondre au message ou de bloquer ou de signaler le compte.

On remarquera les efforts de Facebook. À noter que les utilisateurs sous Android ne sont pas oubliés, puisqu'une authentification similaire sera prochainement proposée sur les appareils sous Android.



Télécharger l'app gratuite Messenger