Function101 présente une télécommande pour l'Apple TV

Pour faire face aux critiques de la télécommande de l'Apple TV, la société Function101 a eu la bonne idée de donner vie à une alternative. Présentée récemment, cette dernière porte le nom de Button et ressemble fortement à ce que Salt, l'opérateur suisse de Xavier Niel, propose à ses clients. Adieu le pavé tactile que propose Apple, bonjour aux bons vieux boutons permettant un contrôle simple et rapide, comme le montre l'image ci-dessus.

Lorsque vous achetez une Apple TV, une télécommande est fournie avec le boîtier, afin de pouvoir le contrôle plus simplement. Seulement, la plupart des clients sont mécontents de cette dernière et réclament une nouvelle version à la Pomme depuis des années. Heureusement, des alternatives existent sur le marché, provenant de constructeurs d'accessoires. C'est notamment le cas de Function101 qui vient de présenter Button, nouvelle télécommande pour l'Apple TV.

