iPadOS 14 et l'Apple Pencil s'associent bien avec un écran mat

Seulement, il semblerait que ces nouveautés soient encore plus "réelles" avec un écran mat, notamment avec un protecteur d'écran comme le Moshi iVisor , donnant un peu plus l'impression d'écrire sur du papier. Une idée qui pourrait reprendre la Pomme pour ses prochains iPad Pro, vu la popularité croissante du fameux stylet. Cela nous rappelle les options de MacBook Pro avec écran mat que la firme proposait jusqu’en 2009.

La mise à jour logicielle de l'iPad de cette année comprend plusieurs fonctionnalités clés pour les utilisateurs de l'Apple Pencil, notamment grâce à Scribble. Comme dit plus haut, l'outil permet d'utiliser l'écriture manuscrite dans n'importe quelle zone de texte, notamment sur Safari, qui sera automatiquement transformer en texte. D'autres possibilités s'offrent avec Scribble, dont notamment :

Avec l'annonce d'iPadOS 14 , Apple a dévoilé de belles nouveautés à venir pour ses tablettes, mais également pour son stylet, l'Apple Pencil. Ce dernier se voit notamment greffer une fonctionnalité portant le nom de Scribble, permettant d'écrire de façon manuscrite avant de voir le système d'exploitation les transformer en texte. Seulement, il semblerait que cette nouveauté soit bien plus prometteuse avec une protection d'écran mat.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.