iPhone 13 de 2022 : vers un téléobjectif périscopique ?

Alors que l'iPhone 12 n'est pas encore présenté officiellement, voilà qu'on parle déjà de la gamme 2022 des smartphones de la Pomme.



Selon le très célèbre analyste Ming Chi Kuo, Apple chercherait à changer de fournisseurs d'objectifs pour son téléphone. La firme pourrait faire appel à Semco, le meilleur fournisseur de lentilles coréen, et Sunny Optical, le meilleur fournisseur de lentilles chinois.



Grâce à ses nouveaux partenaires, l'iPhone 13 de 2022 proposerait un téléobjectif périscopique !

L'analyste Ming Chi Kuo, connu pour ses différentes prédictions autour d'Apple, vient de publier un nouveau rapport selon lequel la firme à la Pomme chercherait de nouveaux fournisseurs pour ses objectifs.



Deux noms sont en haut de la liste : Semco et Sunny Optical. Kuo estime que grâce à Semco, Apple serait en mesure de proposer un téléobjectif périscopique pour la gamme 2022 de ses iPhone 13 Pro.

Nous prévoyons que Semco, le meilleur fournisseur de lentilles coréen, et Sunny Optical, le meilleur fournisseur de lentilles chinois, entreront dans la chaîne d'approvisionnement des lentilles d'Apple respectivement au second semestre 2020 et 2021.