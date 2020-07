Samsung annonce le Galaxy Z Flip 5G à 1559€

Il y a 25 min

Corentin Ruffin

Réagir

Alors que Samsung a annoncé avant-hier que son évènement Unpacked était maintenu à la date du 5 août avec notamment la présentation du Galaxy Fold 2 et des Galaxy Buds Live, le coréen remet le couvert.



En effet, la firme vient de dévoiler la version 5G de son Galaxy Z Flip, smartphone pliable ayant été initialement commercialisé dans une version 4G en février dernier.

Samsung lancer la version 5G du Galaxy Z Flip

En février dernier, Samsung levait le voile sur sa seconde tentative de smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Aujourd'hui, le coréen revient sur le devant de la scène en commercialisant une version 5G de ce dernier, et c'est bien la seule nouveauté.



Car oui, cette version 5G est quasi similaire à son prédécesseur, notamment au niveau du design... Les seules différences se situent à l'intérieur avec l'arrivée du processeur Snapdragon 865 Plus amélioré et deux nouveaux coloris : le Mystic Grey et Mystic Bronze.



Avec ces maigres ajouts, Samsung s'est permis de hausse le tarif du téléphone autour de 70 euros : il faudra débourser 1 559€ pour s'offrir cette mise à jour.



Le Galaxy Z Flip dispose d'un écran de 6,7 pouces se pliant dans le sens de la largeur, avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, une batterie de 3300 mAH.