Spotify : Disponible dès maintenant en Russie, Ukraine, Croatie et dans 10 autres pays européens

Julien Russo

Le 14 juillet a été une journée particulièrement importante pour Spotify. La première plateforme de streaming dans le monde s'est lancée dans 13 nouveaux pays et couvre un potentiel gigantesque de nouveaux abonnés. L'objectif premier est bien évidemment de continuer son développement, mais surtout de rendre accessible son service à tout le monde !

Spotify continue de grandir

Si en France nous avons accès à Spotify depuis très longtemps, dans d'autres pays l'application n'est toujours pas disponible. C'était le cas pour la Russie, l'Ukraine, la Croatie, l'Albanie, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le Kosovo, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie. Tous ces pays ont officiellement accès à la plateforme de streaming.

Dans son communiqué, Spotify explique que tous les abonnés qui s'inscriront auront accès à 50 millions de morceaux, 4 milliards de listes de lecture et des fonctionnalités inédites qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Le potentiel de nouveaux abonnés est impressionnant, puisque ce sont désormais 250 millions de nouveaux utilisateurs qui peuvent télécharger l'application dès maintenant.

Pour ce nouveau lancement, Spotify a lancé 200 nouvelles playlists pour mettre en vedette tous les artistes des pays. Le but étant d'attirer les utilisateurs en faisant en sorte qu'ils retrouvent les musiques locales qu'ils entendent à la radio.

Par exemple, les Russes retrouvent les playlists Hot Hits Russia , New Music Friday Russia, This Is in Russian et Fully Fresh.

Gustav Gyllenhammar le vice-président de Spotify explique :

L'arrivée de Spotify en Russie, ainsi que dans les 12 autres pays européens, est un grand pas en avant dans notre stratégie globale de croissance mondiale. Un élément fondamental de cette stratégie est de rester connecté à la culture mondiale tout en laissant une marge d'adaptation locale, et nous y sommes certainement parvenus avec ces lancements. Notre équipe sur le terrain travaille en étroite collaboration avec des musiciens locaux, des labels et des créateurs de goût culturels pour offrir une expérience musicale entièrement russe révolutionnaire et inégalée afin d'être sûre que Spotify sera aimé.

Spotify s'engage également à rendre disponible son service Spotify for Artists qui permet d'offrir aux artistes un moyen de suivi en temps réel des écoutes et comprendre ce qu'apprécie les fans.

Les 13 nouveaux pays retrouvent également l'offre gratuite financée grâce à la publicité. Les offres payantes sont les mêmes qu'aux États-Unis, à savoir l'offre standard, Premium Family, Spotify Duo et le Premium spécial étudiant.



