Un écran 4K de 31,5 pouces VESA DisplayHDR chez AOC signé FA Porsche

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Le fabricant AOC vient de lancer un nouveau moniteur intéressant pour les clients Apple. En effet, si vous avez un Mac (ou un PC), vous serez intéressés par le design et la connectique du nouvel écran 4K du studio F.A. Porsche. Nommé U32U1, il arbore des lignes épurées, presque sans bord, un trépied en métal et la possibilité de changer l'orientation. Sans parler de ses caractéristiques techniques qui lui ont valu un Red Dot Award l'an dernier.

Un bel écran chez AOC

Conçu par le réputé studio F.A. Porsche, le U32U1 est disponible pour le moment en une taille unique de 31,5 pouces avec une dalle IPS compatible 4K (3 840 x 2 160), une profondeur de couleurs de 10 bits et certifiée VESA DisplayHDR 600. Elle prend en charge 135% du sRGB, 100% de l'Adobe RGB et 98% de l'espace colorimétrique P3.

Pour la connectique, tout est caché à l'arrière sous une plaque en aluminium qui renferme un hub avec un port USB-C (DisplayPort Alternate), un connecteur DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0, un port USB 3.2. Cela à l'avantage d'être discret et complet, et on peut même y brancher un MacBook 13 pouces ou Air pour le recharger en n'ayant ainsi qu'une prise branchée sur secteur.



Un bel objet pour les joueurs, mais aussi les professionnels de l'image. Par contre, le prix est à la hauteur puisque l'U32U1 est affiché à 959 €, avec son support VESA fourni.

Voici la vidéo de présentation de la bête qui irait très bien avec un Mac :