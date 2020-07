Twitter : La rentabilité est toujours difficile, mais le nombre d'utilisateurs augmente

À chaque trimestre qui passe le scénario est toujours le même... Twitter recrute énormément de nouveaux utilisateurs, mais le chiffre d'affaires lui n'évolue pas. Souvent mis en avant comme possédant un modèle économique peu optimiste, Twitter n'arrive pas à devenir aussi rentable que ses concurrents.

Twitter vient de dévoiler aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre de cette année. Grâce à la période de confinement, les chiffres d'ouvertures de comptes ont fortement augmenté, cependant les revenus sont en baisse.

Du mois d'avril à juin, Twitter a généré un chiffre d'affaires de 683 millions de dollars, soit un chiffre en baisse de 19% puisqu'au T2 2019, le réseau social annonçait 702 millions de dollars. La cause de cette chute des revenus ? Le secteur des publicités qui a préféré être en retrait pendant la période de confinement. Pourquoi continuer à faire de la publicité quand tous les magasins étaient fermés, mais aussi les cinémas, les restaurants...

Twitter n'est pas la seule plateforme à avoir été concerné par cette baisse de revenus issue des publicités, mais comme le réseau social n'a pas de réelles autres sources de revenus, c'est le chiffre d'affaires du trimestre tout entier qui a été impacté par la pandémie.

Dans son communiqué, Twitter est revenu aussi sur le piratage impressionnant qu'ont connu plusieurs comptes certifiés, le réseau social explique :

La semaine dernière, Twitter a souffert d'un problème de sécurité très public et décevant.

Nous avons réagi rapidement pour résoudre ce qui s'est passé et avons pris des mesures pour améliorer la résistance face aux tentatives d'ingénierie sociale ciblées, mis en place de nombreuses garanties pour améliorer la sécurité de nos utilisateurs et nous travaillons avec les forces de l'ordre dans le cadre de leurs enquêtes.

Nous comprenons nos responsabilités et nous nous engageons à gagner la confiance

de toutes nos parties prenantes avec chacune de nos actions, y compris la façon dont nous abordons ce problème de sécurité. Nous continuerons d'être transparents dans le partage de nos apprentissages et remédiations.