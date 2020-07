Dead by Daylight Mobile ajoute un mode Entraînement

Corentin Ruffin

Dead by Daylight Mobile (v3.7.3, 3,4 Go, iOS 11.0), célèbre jeu d'horreur, est disponible sur nos mobiles depuis le mois d'avril dernier, pour le plus grand plaisir des joueurs.



Prenant la forme d'un jeu d'épouvante, on parle d'un jeu d’action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film à l'ancienne.

Ainsi, selon votre rôle défini au hasard en début de partie, vous devez soit vous échapper avec 3 autres joueurs avant la fin du temps imparti, soit prendre le rôle du psychopathe et tuer tout le monde.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent d'ajouter un mode Entrainement. La bande-annonce :



Dead by Daylight Mobile propose un entrainement

En avril dernier, Behaviour Interactive a finalement lancé la version mobile de son populaire jeu de survie multijoueur asymétrique Dead By Daylight dans le monde entier, sur iOS et Android.



Avec un tueur et quatre potentielles victimes, il vous faudra remplir différents objectifs pour venir à bout de la partie en ligne. Les développeurs viennent de lancer un mode Entrainement, au travers d'une mise à jour.



Une belle possibilité de se familiariser avec le jeu sans passer pour un débutant dans une partie avec d'autres joueurs.

