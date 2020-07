Facebook et Mediapro auraient trouvé un accord pour la Ligue 1

Il y a 6 heures

Alban Martin

Et si les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pouvait bientôt être regardé depuis Facebook Watch ? C'est l'une des rumeurs lancées par le média L'équipe qui affirme que le géant américain des réseaux sociaux et le propriétaire des futurs matchs du championnat français ont trouvé un accord.

Facebook diffusera Telefoot de Mediapro

Jusqu'ici pour regarder un match de foot on allumait sa télévision et on lançait Canal+, beIN Sport ou RMC Sport. Depuis que les droits de la Ligue 1 ont été rachetés par Mediapro sur la période de 2020 à 2024, les choses pourraient prochainement changer.

En effet, les matchs de football pourrait être diffusés sur Facebook à en croire nos confrères du quotidien sportif.

Les détails de diffusion n’ont pas encore été officialisés mais Jaume Roures, le patron de Mediapro, avait déjà affirmé que sa future chaîne Téléfoot allait être disponible via les «distributeurs traditionnels», à savoir Canal+ et les opérateurs internet, mais aussi les géants que sont «Facebook, Amazon ou Apple».



Sans aucun accord à date avec SFR, Free, Bouygues ou Orange suite à la gourmandise du média espagnol, Mediapro pourrait se tourner vers les géants.



Facebook semble donc tenir la corde pour la Ligue 1 et la Ligue 2, une solution pratique qui viendra en renfort de la plateforme OTT maison qui connaîtrait également des difficultés techniques.



Et pourquoi pas la ligue 1 sur l’app Apple TV ? La firme de Cupertino lorgne aussi sur le sport ces derniers temps.

