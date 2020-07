Jenny LeClue Detectivu : la mise à jour Spoken Secrets Edition est arrivée

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

1

La plus grosse mise à jour de l'excellent jeu d'aventure Jenny LeClue - Detectivu, est arrivée. La version 2.0 est désormais disponible pour les joueurs, toujours sur Apple Arcade, le service de jeux illimité de la Pomme.



En effet, les développeurs nous proposent d’une énorme mise à jour du nom de Spoken Secrets Edition.



Regardez le trailer vidéo :

Jenny LeClue - Detectivu se met à jour

Le casse-tête d'aventure scénarisé Jenny LeClue - Detectivu passe en version 2.0 avec des nouveautés importantes. Ainsi, le studio Mogfafi a ajouté plus de 50000 mots de voix au jeu, donnant vie à son scénario et à son histoire comme jamais auparavant. Avant cela, il n’y avait pas de voix, tout simplement. C'est fou de voir cela arriver après le lancement.



Bien que les voix soient en anglais, Mografi a également pensé aux autres avec des sous-titres dynamiques dans plusieurs langues dont le français. C’est une bonne nouvelle mais rendue obligatoire par les contrats Apple Arcade.



Enfin, Jenny Leclue améliore les contrôles tactiles sur iPhone et iPad, et corrige quelques bugs. C’est donc le moment parfait de s’y plonger ! Pour mémoire, pour profiter de ce jeu d’enquêtes et de plus de 100 autres jeux, vous devez être abonnés à Apple Arcade pour 4,99€ par mois.

Télécharger le jeu Jenny LeClue - Detectivu