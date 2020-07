Bons plans iOS : Pavilion Mobile, Neo Monsters, Stellar Tour

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Pavilion Mobile, Neo Monsters, Stellar Tour. L'occasion d'économiser 34,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

StationWeather (App, iPhone / iPad, v7.0.2, 80 Mo, iOS 13.0, Oliver Puetz) passe de 4,49 € à gratuit. Que vous soyez un amateur ou que vous travailliez dans une grande compagnie aérienne, StationWeather veillera à ce que vous soyez toujours au courant des conditions de vol. Vous pouvez ajouter plusieurs stations météorologiques et consulter leurs informations en un coup d'œil. StationWeather affiche les conditions de vol, la visibilité actuelle, les dispositions et distances des pistes, les heures de lever et de coucher du soleil, l'altitude, les coordonnées, l'altitude de pression et l'altitude de densité, et bien plus encore.



Les + : La compatibilité avec la Watch

Un tas d'informations utiles Télécharger l'app gratuite StationWeather





Frax (App, iPhone / iPad, v2.0, 74 Mo, iOS 11.0, Iter9, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Un programme de création artistique qui place les équations de la nature entre vos mains !



Les + : Une app qui vous permet d'explorer de vastes paysages numériques et de créer votre chef d'œuvre Télécharger l'app gratuite Frax





Stellar Tour (App, iPhone / iPad, v4.4, 191 Mo, iOS 13.0, Aaron Day) passe de 3,49 € à gratuit. Stellar Tour est le guide ultime du cosmos. Pointez votre appareil vers le ciel nocturne pour explorer tout type d'objet astronomique: constellations, étoiles, systèmes d'exoplanètes, galaxies, nébuleuses, planètes, lunes, etc.



Les systèmes d'exoplanètes sont affichés à leur emplacement réel dans le ciel. Les tailles, les températures et les orbites des exoplanètes sont données pour presque toutes les exoplanètes connues.



Les + : Une véritable bible Télécharger l'app gratuite Stellar Tour





Jeux gratuits iOS :

Boom Land (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.6, 112 Mo, iOS 9.0, Mirage-lab) passe de 1,09 € à gratuit. Faites tout exploser dans les 72 niveaux de ce jeu de puzzle physique qui s'inspire fortement d'un certain AngryBirds. Ici, les oiseaux sont remplacés par les bombes que vous pouvez placer où bon vous semble pour tout faire péter et ce, le plus vite possible.



Les + : Une sorte d'Angry Birds

Le moteur physique Télécharger le jeu gratuit Boom Land





100 Balls (Jeu, , iPhone / iPad, v4.6, 26 Mo, iOS 8.2, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit. '100 Balls' est un jeu simple mais prenant. Testez vos réactions dans un jeu dans lequel il suffit uniquement d'un appui pour jouer, avec un moteur de réactions physiques réaliste.



Appuyez sur l'écran pour ouvrir le pot. Votre objectif est de remplir les coupes en mouvement avec les boules qui tombent.



Les + : Une valeur sûre

Difficile mais prenant Télécharger le jeu gratuit 100 Balls





Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.13, 355 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Pictominoes (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.7, 180 Mo, iOS 9.0, Okidokico Entertainment Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Détendez-vous et mettez-vous au défi en même temps avec ce jeu de puzzle!



Pictominoes est un mélange unique de jeux de puzzle et de puzzle pentomino, mettant de beaux visuels sur des carreaux géométriques que vous devez placer, faire pivoter et retourner pour compléter l'image.



Les + : Relaxant Télécharger le jeu gratuit Pictominoes





Promotions iOS :

Space Marshals (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 405 Mo, iOS 8.0, Pixelbite) passe de 5,49 € à 1,09 €. Space Marshals est une aventure de science-fiction sur fond de western spatial ! Dans ce jeu d'infiltration et de tir tactique à la troisième personne, vous incarnez le spécialiste Burton, chargé de retrouver des dangereux fugitifs après leur funeste évasion de prison.



Un dual-stick shooter comme on en fait plus ou presque avec une qualité de réalisation indéniable.



Les + : C'est beau, jouable et avec une vraie durée de vie Télécharger Space Marshals à 1,09 €





Kingdom: New Lands (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.4, 173 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 9,99 € à 3,49 €. Kingdom : New Lands est un jeu de stratégie de type tower defense en 2D dans lequel vous incarnez un roi et ses armées en guerre contre d'autres clans. Vous avez une totale liberté sur vos choix, d'où une certaine difficulté pour gérer et développer son royaume. Un conseil, une bonne dose de réflexion sera nécessaires afin de gérer au mieux vos unités et renforcements de village.



Le jeu est superbe graphiquement avec des effets très réussis, même en pixel-art et ses animations sont tout aussi jolies. La durée de vie est énorme et le gameplay très travaillé avec des tonnes de choses à faire.



Les + : Récompensé en 2016

Une aventure incroyable Télécharger Kingdom: New Lands à 3,49 €