Instagram abuse de l’accès à la caméra mais va corriger le "bug"

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

4

Après l’exposition de certaines applications prises en train d’accéder au presse-papiers sans raison suite au passage à iOS 14, un autre problème fait surface. Cette fois, il s’agit de l’utilisation du microphone et de la caméra qui est désormais symbolisé par un point orange ou vert en haut à droite. Et Instagram semble être la première app populaire prise la main dans le sac.



Instagram utilise la caméra en arrière-plan

Selon certains retours partagés sur les réseaux sociaux par des utilisateurs qui ont déjà installé iOS 14, l'indicateur de la caméra reste allumé lorsque l'application Instagram est ouverte. Même si l'utilisateur n'utilise pas l'appareil photo, comme lors du défilement du flux photo, le point vert indique que l'application accède à l'appareil photo en arrière-plan.

Le comportement attendu, bien sûr, est que l'application n'accède à la caméra que lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque vous voulez immortaliser un moment ou partager une Story. Cependant, Instagram a déclaré à The Verge que ce comportement n'était qu'un bug.

Nous n'accédons à votre appareil photo que lorsque vous nous le demandez, par exemple, lorsque vous passez du flux à l'appareil photo. Nous avons trouvé et corrigeons un bogue dans la version bêta d'iOS 14 qui indique à tort que certaines personnes utilisent la caméra alors qu'elles ne le sont pas. Nous n'accédons pas à votre caméra dans ces cas, et aucun contenu n'est enregistré.

Selon l'entreprise, le système comprend parfois que l'utilisateur a glissé le doigt pour ouvrir la caméra intégrée à l'application, ce qui n'est pas toujours le cas. Instagram promet donc de résoudre ce problème dans une future mise à jour de son application iOS.



Les fonctionnalités de confidentialité d'iOS 14 ne sont même pas encore disponibles pour le grand public, mais elles ont déjà causé des problèmes à certains développeurs. Plus récemment, LinkedIn a été poursuivi en justice pour avoir été surpris en train de lire le contenu du presse-papiers des utilisateurs sans autorisation - la société a également déclaré qu'il s'agissait d'un bogue. Plus de 50 apps populaires ont été repérées.



iOS 14 est actuellement disponible en version bêta 3 et devrait être accessible à tous cet automne. Elle sera accompagnée des iPhone 12 mais aussi d’iPadOS 14, de tvOS 14, watchOS 7 et MacOS 11.

