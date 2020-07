Hack : Il est possible de faire exploser un smartphone à distance via la recharge rapide

Il y a 4 heures

Julien Russo

C'est une révélation qui fait beaucoup de bruit. L'équipe de recherche du laboratoire de Tencent à Xuanwu a fait une découverte qui fait froid dans le dos. Si la majorité des piratages consistent à voler des données, il peut y en avoir qui soit encore plus malveillant et bien plus grave pour votre sécurité.

La recharge rapide au coeur du piratage

Surcharger un appareil grâce à un chargeur conçu pour recharger rapidement votre smartphone ? Si cela parait être de la science-fiction, ce serait entièrement réalisable d'après des chercheurs qui lancent l'alerte sur ce qu'ils appellent le programme "Bad Power". En effet, aujourd'hui la majorité des fabricants proposent des chargeurs rapides, c'est devenu avec le temps un critère qui a son importance lors de l'achat d'un smatphone.

Apple comme ses concurrents ajoute des micrologiciels qui permettent au smartphone de se recharger à une vitesse raisonnable à la fois pour que cela n'abime pas la batterie, mais aussi pour éviter qu'elle surcharge et atteigne des extrêmes.



Plusieurs tests effectués par le laboratoire en Chine montrent qu'il est possible d'installer un virus sur n'importe quel smartphone pour que celui-ci vienne corrompre le micrologiciel qui a pour objectif de contrôler la charge. Résultat, après l'écrasement du programme, l’appareil se met à chauffer jusqu'à que la batterie prenne feu et provoque un incendie.

Après cette incroyable découverte, les chercheurs ont immédiatement fait une remontée à la base de données nationale de la vulnérabilité en Chine. Ils ont affirmé dans leur rapport avoir testé 35 chargeurs rapides et au total 18 ont posé problème une fois que le virus était installé sur le smartphone. Le laboratoire rappelle que l'ampleur du phénomène pourrait être nettement plus inquiétant quand on sait que sur le marché il y a 234 modèles de chargeurs rapides différents.

Les chercheurs à l'origine de cette découverte ont pris contact avec tous les fabricants de smartphones qui proposent la charge rapide.

Découvrez la vidéo de démonstration.



Source