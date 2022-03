watchOS 8.5 a cassé la recharge rapide de l'Apple Watch 7

Il y a 4 heures

Apple Watch

Alban Martin

Réagir



Le firmware watchOS 8.5 pour l'Apple Watch a été publié la semaine dernière, et bien qu'il soit venu avec seulement quelques maigres nouveautés, il a tout de même cassé une fonctionnalité exclusive à l'Apple Watch Series 7. Selon plusieurs clients, watchOS 8.5 semble ne plus prendre en charge la recharge rapide...

Une régression introduite par watchOS 8.5

L'un rares atouts de l'Apple Watch Series 7 sur le modèle précédent est le support de la charge rapide, en plus de l'écran bord à bord. Apple affirme qu'avec la charge rapide, le niveau de batterie de votre Apple Watch Series 7 peut passer de 0 à 80 % en 45 minutes environ. Cependant, il faut savoir que les clients doivent s'offrir l'adaptateur secteur USB-C nécessaire en plus, car il n'est pas fourni dans la boîte.



Vous pouvez acheter n'importe quel adaptateur secteur prenant en charge le Power Delivery comme le mini chargeur Anker afin d'obtenir des capacités de charge rapide avec l'Apple Watch Series 7. Il existe plusieurs adaptateurs secteurs, nous en parlions même récemment dans les accessoires pour iPhone SE 3.

Avec watchOS 8.5, cependant, la recharge rapide de l'Apple Watch Series 7 ne semble plus fonctionner. Un certain nombre d'utilisateurs concernés se sont rendus sur les forums d'assistance d'Apple et sur Reddit pour partager leurs expériences depuis la mise à jour vers watchOS 8.5. Tous les chargeurs sont concernés, malgré les dires de quelques personnes parmi les commentaires des forums cités.



Voici quelques verbatim :

Je peux le confirmer. Ma série 7 a pris environ 15min pour 5% de chargement (63% -> 68%). Câble de charge et chargeur d'origine. C'était bien plus rapide avant la mise à jour de watchOS 8.5.

La durée de vie de la batterie en général semble être meilleure.

Depuis la mise à jour vers la version 8.5, ma série 6 ne se recharge qu'à environ 49 % pendant la nuit. J'ai essayé d'éteindre et de redémarrer. Rien à faire. J'espère qu'une mise à jour va arriver. Très frustrant.

Pour moi, la charge rapide après la mise à jour fonctionne après quelques essais. Le premier essai échoue toujours (2 % en 15 minutes), mais le fait de retirer et de rebrancher le chargeur lance la charge rapide. Malheureusement, vous ne pouvez pas dire directement si cela fonctionne ou non et vous devez attendre quelques minutes (état de la batterie différent->fonctionnement, état de la batterie est le même -> réessayer).

Le mien semble se charger deux fois moins vite qu'avant la mise à jour, peut-être... la nuit avant la mise à jour, j'avais 40% en 15min, 20%-60% et ensuite 90% en 15min. Après la mise à jour 8.5, j'ai obtenu 40% en 30 minutes environ, 52%-92%. Mais peut-être que ça a ralenti parce que c'est à l'extrémité supérieure de la charge ? Je suppose que j'aurais dû la faire descendre à 20%. Il semble que la charge soit assez rapide. Je veux dire que c'est tout de même acceptable. Avez-vous redémarré la montre et réessayé ?

Pour preuve qu'il ne s'agit pas d'un problème spécifique à un chargeur, même des modèles capables d'offrir une grande puissance pour plusieurs appareils comme le BoostCharge Pro 3-en-1 de Belkin accuse le coup face à watchOS 8.5.



Pour le moment, Apple n'a pas répondu à ces clients qui doivent patienter un peu plus longtemps qu'à l'accoutumé pour recharger leur montre. Un (tout) petit malheur.