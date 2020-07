Nouvel iMac 2020 : Lancement en août ?

Nous l'attendions à la WWDC 2020, mais pourtant Apple n'en a pas dit un mot. Malgré tout, le nouvel iMac devrait voir le jour courant cet été d'après le spécialiste des indiscrétions Jon Prosser.

Les lancements de nouveaux produits en plein été ne sont pas fréquents, pour plusieurs raisons, premièrement parce que l'effectif chez Apple est réduit à cause des vacances, mais aussi parce que ce n'est pas la meilleure période pour réaliser des ventes !

En fin du mois de juin, nous avons vu des délais d'iMac exploser, allant jusqu'à 4 à 5 semaines pour la livraison. Les rumeurs se sont directement affolées annonçant qu'un nouvel iMac allait sortir de façon imminente, malheureusement nous sommes fin juillet et toujours rien.

Le spécialiste des rumeurs Jon Prosser a justement exprimé son point de vue alimenté par ses fidèles sources qui lui donne des informations en coulisses. D'après lui, il faudra surveiller la page des communiqués de presse d'Apple le mois prochain. La firme de Cupertino devrait y annoncer un nouvel iMac avec de premières expéditions assez rapides.

Ce nouvel iMac serait le dernier à proposer un processeur signé Intel. Apple passerait après à l'étape suivante avec Apple Silicon sur les prochaines générations d'iMac en 2021.

Malheureusement, d'après Jon Prosser, ce ne sera toujours pas l'iMac qui adoptera un nouveau design, vous savez celui avec les bords fins et au design séduisant...

If you want the new iMac, keep an eye out for August.



No redesign.