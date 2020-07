iPhone 12 : Voici à quoi va ressembler la puce A14

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

Dans tous les iPhone 12 qui seront présentés à la rentrée on retrouvera le nouveau processeur A14 d'Apple. L'objectif premier sera toujours plus de puissance tout en économisant le maximum d'énergie pour éviter de trop de tirer sur la batterie.

La puce A14 en photo

C'est le compte Twitter Mr White qui a publié plusieurs clichés de la puce A14 dédiée à la RAM qui seront présents dans les quatre modèles d'iPhone 12.

Est-ce le véritable composant qui vient des usines de productions des sous-traitants d'Apple ? Rien ne le prouve, mais puces sont identiques aux générations précédentes, ce qui laisse penser qu'elles sont bien authentiques.

Une information gravée a surpris plusieurs personnes, il y a la mention "2016", il est légitime de se poser la question "cette puce a été créée il y a 4 ans ?". Bien évidemment non, il s'agirait en réalité de la production de la seizième semaine de l'année 2020.

Pour rappel, les rumeurs affirment que la puce A14 sera accompagnée de 4 Go de RAM pour les iPhone 5,4 pouces et 6,1 pouces, mais on parle de 6 Go pour l'iPhone à l'écran 6,7 pouces.

Retrouvez toutes les images ci-dessous.