Qualcomm annonce Quick Charge 5 : une recharge en 15 minutes

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Voilà une nouvelle qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous : la célèbre société Qualcomm vient d'annoncer l'arrivée prochaine de la cinquième version de Quick Charge.



Comme on pouvait s'en douter, cette dernière va notamment accélérer la recharger du téléphone, avec la promesse d'arriver à 50% en 5 minutes, et à 100% en seulement 15 minutes.



Du côté de la puissance, on passe désormais à 100W, ce qui est impressionnant.

Qualcomm annonce l'arrivée de Quick Charge 5

C'est donc officiel, le système de recharge de Qualcomm, Quick Charge, va passer la cinquième vitesse ! De belles nouveautés sont à prévoir, notamment le temps de recharge qui passe à 15 minutes pour arriver à 100% (en prenant l'exemple d'une batterie de 4 500 mAh).



Pour ce faire, le constructeur passe à 100 W de puissance, permettant une efficacité de plus de 70% ! Côté température, le groupe annonce un gain de 10 degrés...



Le nouveau système est d'ores et déjà disponible à la vente et est rétro-compatible avec tous les appareils fonctionnant avec Quick Charge 4.



Une belle réponse à Oppo, qui a récemment annoncé l'arrivée de la recharge à 125 W, sans donner de date de sortie officielle.



Une grande avancée !



