For All Mankind : 15 minutes en vidéo pour lier les saisons 3 et 4

La série de science-fiction "For All Mankind" s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec la quatrième saison à découvrir dès la semaine prochaine sur Apple TV+. Apple compte beaucoup sur sa série phare et propose un aperçu sous la forme de clips vidéo pour combler le fossé (temporel) entre les saisons trois et quatre.

Un amuse-bouche pour les fans

Chaque saison de "For All Mankind", une série qui explore une course internationale à l'espace (du point de vue américain), commence par une séquence d'actualités fictives qui prépare le terrain pour la saison à venir.



Si ces vidéos sont généralement brèves lors de l'introduction de la saison, Apple TV+ a l'habitude de diffuser des clips plus longs dans le cadre de la campagne promotionnelle du programme.

Pour la saison 4, Apple a été plus loin et propose à ses abonnés de profiter de plus de 15 minutes de ces séquences d'actualités alternatives, disponibles sur la page "For All Mankind" de l'application TV, qui relatent l'histoire de 1996 à 2001. Une sorte d'amuse-bouche pour les fans.



La bande-annonce récemment diffusée nous présente un Ed Baldwin plus âgé (joué par Joel Kinnaman) et sa première co-star Danielle Poole (Krys Marshall), stationnés dans un avant-poste mature de Mars. La saga de Margo Madison (Wrenn Schmidt) reprend également du service dans la nouvelle saison.

Edi Gathegi, Cynthy Wu et Coral Peña rejoignent l'ensemble pour la quatrième saison, aux côtés des nouveaux venus Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern et Svetlana Efremova, qui donneront vie à de nouveaux personnages.



Les abonnés qui n'ont pas encore vu la série peuvent se jeter sur les trois premières saisons de "For All Mankind" disponibles sur Apple TV+. Le voyage de la quatrième saison commence le 10 novembre et se poursuivra jusqu'au 12 janvier 2024, au rythme d'un épisode par semaine. Personnellement, j'attendrai la diffusion du final pour démarrer le visionnage.