La rentabilité des services d'Apple n’est pas satisfaisante

Il y a 43 min

Julien Russo

Réagir

Il y a encore quelques années, Apple ne possédait aucun service. Avec le temps, la firme de Cupertino a lancé Apple Music, Apple News+, Apple TV+, iCloud ou encore Apple Arcade. Plusieurs services qui permettent de réaliser un gain supplémentaire non négligeable lors des résultats trimestriels.

Les services pourraient rapporter plus

Avec les services d'Apple, il n'y a aucun problème de popularité. La firme de Cupertino arrive à recruter toujours plus de nouveaux utilisateurs chaque nouveau trimestre. Cependant, ce qui fait tache dans ce monde merveilleux où les services donnent une nouvelle puissance à Apple, c'est la rentabilité !

En effet, le seul service qui s'en sort le mieux c'est Apple Music, qui réalise des performances au-delà des attentes, mais qui souffre malgré tout de la concurrence comme Spotify, Tidal ou encore Deezer.



Du côté des autres services, c'est moins brillant.

Prenons par exemple le cas d'Apple Arcade, le service qui est disponible sur l'App Store apporte régulièrement des nouveautés, mais n'attire pas autant que l'entreprise l'espérait. De plus, son prix de 4,99€/mois est loin d'être rentable puisqu'il faut aussi rémunérer les nombreux studios de développements. Finalement, il ne reste plus beaucoup à Apple sur le prix final. En ce qui concerne la période d'essai, elle est souvent interrompu quelques jours avant la fin.



Pour Apple TV+, le service réalise une jolie performance, mais le service a du mal à attirer les nouveaux utilisateurs sur le long terme à cause du catalogue assez limité comparé à des concurrents comme Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+. Ce marché est en pleine évolution avec de nouveaux acteurs qui débarquent régulièrement. Dernièrement c'est HBO Max qui est arrivé aux États-Unis et qui va prochainement débarquer en France et dans le reste de l'Europe. Encore un concurrent qui va faire de l'ombre à Apple !

À propos d'Apple TV+, il faut aussi prendre en compte qu'il y a une forte concentration d'abonnés gratuits qui profite de leur première année offerte en échange de l'achat d'un iPhone, iPad, Apple TV ou Mac. Sur ces abonnés, Apple ne gagne rien !

Du côté d'Apple News+, le service de presse en ligne d'Apple a pris énormément de temps à trouver son public. Le service est en progression, mais malheureusement plusieurs médias quittent le navire estimant que la source de revenus est trop faible. C'est le cas par exemple avec le New York Times qui a préféré claquer la porte et dire au revoir à Apple News+.

Les services qui fonctionnent à la perfection

Dans les autres services qui font gagner beaucoup d'argent à Apple, on retrouve l'Apple Card. À chaque transaction avec un commerçant dans le monde, Apple reçoit une petite commission de quelques centimes qui a été au préalable négociée avec l'établissement bancaire. Si cela ne parait rien au premier abord, c'est colossal quand on cumule des dizaines et dizaines de millions de paiements par jour.

On retrouve aussi iCloud qui est un service globalement rentable, puisque nombreux sont les utilisateurs de produits Apple cherchant à stocker leurs contenus. Justement iCloud tombe à pique, puisque Apple a réalisé une superbe intégration dans ses différents produits comme l'iPhone, le Mac ou encore l'iPad. Le stockage minimal offert par Apple est vite saturé quand on cumule plusieurs produits, ce qui pousse à upgrader au forfait supérieur.



Le service qui rapporte probablement le plus depuis sa création est sans aucun doute l'App Store. On pourrait le désigner comme "le coeur" de la grande famille des services d'Apple. Au premier semestre de 2020, la boutique d'application virtuelle à générer pas moins de 32,8 milliards de dollars, soit une belle hausse de 20% par rapport au premier semestre de 2019. Il faut dire que la commission de 30% sur les achats à l'acte et les abonnements à renouvellement mensuel permet à Apple d'engranger des sommes impressionnantes.

Quelles solutions à apporter ?

Dans le passé nous avons entendu des rumeurs à propos d'un pack réunissant plusieurs services.

Après tout, nous sommes nombreux à prendre tous nos services chez Apple. Par exemple, dans l'équipe d'iPhoneSoft on cumule Apple Music, iCloud, Apple Arcade et Apple TV+ (que nous avons gratuit pendant 1 an). Au total ça nous revient à plus de 20€ par mois. Des petits prix qui se cumulent et qui pourraient pousser à aller voir ailleurs pour obtenir une réduction sur le service de streaming musical ou le service de stockage. Mais penserait-on à faire cela si tout était rassemblé dans un pack permettant de réaliser une économie tous les mois ? Certainement pas, puisque le tarif préférentiel nous pousserait à reste fidèle !



Globalement, la rentabilité devrait s'améliorer avec le temps pour Apple. Puisque progressivement les services vont devenir de plus en plus attractifs. Il sera intéressant de comparer le catalogue d'Apple Arcade et d'Apple TV+ aujourd'hui en 2020 et celui qu'il y aura dans 5-10 ans. Vous verrez que la firme californienne aura bâti des arguments de taille face à ses concurrents. Les contenus seront bien plus nombreux.



Source