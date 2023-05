Casque AR/VR : les services et produits XR pourraient peser 10% dans le CA d'Apple dans 7 ans

Depuis 2007, Apple s'appuie essentiellement sur l'iPhone pour générer le plus gros de son chiffre d'affaires. Au fil du temps, les services ont débarqué en masse et Apple s'est lancé dans de nouveaux produits, ce qui a permis de réduire la dépendance à l'iPhone dans le chiffre d'affaires. Cette stratégie devrait se poursuivre avec l'arrivée du casque à réalité mixte et des services qui y seront liés.

10% du chiffre d'affaires d'Apple en 2030 ?

"L'optimisme", voici comment on pourrait parler de l'attitude de l'analyste Gene Munster qui est cofondateur d'US Deepwater Asset Management et grand passionné de l'écosystème Apple. Selon Munster, Apple va réussir avec succès dans l'univers de la réalité augmentée associée à la réalité virtuelle, à tel point que l'analyste voit un avenir tout tracé pour Apple et son nouveau segment. Gene Munster explique dans une note récemment publiée :

Cela fait 8 ans qu’Apple a basculé dans une nouvelle catégorie de produits. Le 5 juin, cela changera probablement lorsque Apple présentera à la WWDC sa version développeur à 3 000 $ d’un casque de réalité mixte. De nombreux investisseurs sont sceptiques quant aux perspectives de l’appareil étant donné que les casques sont actuellement une solution à la recherche d’un problème.

L'analyste assure dans sa note qu'Apple va percer là où beaucoup de ses concurrents n'ont pas rencontré le succès espéré, autrement dit motiver les foyers qui ne sont pas adeptes de la réalité mixte à oser aller plus loin dans ce domaine. Apple l'a fait avec l'iPhone en démocratisant le smartphone, avec l'iPad en démocratisant la tablette numérique, avec les AirPods en démocratisant les écouteurs sans fil... Et Apple le fera à coup sûr avec son casque à réalité mixte.



Gene Munster estime que d'ici 2030, les services et produits liés à la réalité virtuelle et réalité augmentée représenteront environ 10% du chiffre d'affaires trimestriel d'Apple. L'analyste précise tout de même que cette statistique sera possible uniquement si l'Apple Car n'explosent pas les chiffres d'affaires d'Apple, puisque cela réduira inévitablement le pourcentage de revenus des autres segments.